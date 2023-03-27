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1條麻繩站高樓驚悚畫面曝光 炎亞綸證實：是我…

記者陳慧貞／即時報導
炎亞綸拍戲時的驚悚畫面曝光。圖／摘自臉書
炎亞綸拍戲時的驚悚畫面曝光。圖／摘自臉書

炎亞綸主演，台劇「初擁」劇組於2022年3月11日於苗栗神仙谷拍攝時爆發意外，造成攝影師黃柏雄（雄爺）、收音助理阿翔墜谷身亡，事隔1年，相關工作人員在臉書貼出一張疑似炎亞綸站在一處公寓頂樓女兒牆上演戲的危險驚悚照，炎亞綸今晚（27日）則在臉書發生證實：「是的，這是我，一條麻繩，沒有防護，不只是我，連工作人員也在幾乎沒有防護下完成拍攝。」製作單位的輕忽安全問題，引發網友大罵「沒良心」。

炎亞綸坦言，「本來歷時一年多，這樣的新聞很容易就船過水無痕，我考慮了很久，決定轉發新聞，因為，我認為這是必須持續變革的事情，勞資雙方必須要一起面對承擔，才不枉費兩位幕後人才的犧牲。」認為事發1年期間，許多人努力奔走於各協會、理事會透過會議協商，相關議題終於被重視，「過程必然顛簸必然會有陣痛期，也一定會有過度解釋的地方造成資方承擔不起成本，但我們不能停下來，不能再讓這樣的悲劇發生了。」

臉書粉絲專頁「台灣迷因」po出一張炎亞綸拍戲的完整圖片，並發文指出，對於藝人與工作人員在如此惡劣的環境下搏命拍戲，在事發後1年，製作方卻仍在推諉塞責，痛批：「這到底哪來的臉？」家屬要求製作方開記者會，向社會大眾解釋劇組高工時、高危環境的情況，「結果這個劇組還敢拒絕？」令人相當痛心、難以接受。

炎亞綸曾為「初擁」意外，為工作人員安全發聲。本報資料照片
炎亞綸曾為「初擁」意外，為工作人員安全發聲。本報資料照片

臉書 台劇 攝影

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