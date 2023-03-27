1條麻繩站高樓驚悚畫面曝光 炎亞綸證實：是我…

炎亞綸拍戲時的驚悚畫面曝光。圖／摘自臉書

炎亞綸主演，台劇 「初擁」劇組於2022年3月11日於苗栗神仙谷拍攝時爆發意外，造成攝影 師黃柏雄（雄爺）、收音助理阿翔墜谷身亡，事隔1年，相關工作人員在臉書 貼出一張疑似炎亞綸站在一處公寓頂樓女兒牆上演戲的危險驚悚照，炎亞綸今晚（27日）則在臉書發生證實：「是的，這是我，一條麻繩，沒有防護，不只是我，連工作人員也在幾乎沒有防護下完成拍攝。」製作單位的輕忽安全問題，引發網友大罵「沒良心」。

炎亞綸坦言，「本來歷時一年多，這樣的新聞很容易就船過水無痕，我考慮了很久，決定轉發新聞，因為，我認為這是必須持續變革的事情，勞資雙方必須要一起面對承擔，才不枉費兩位幕後人才的犧牲。」認為事發1年期間，許多人努力奔走於各協會、理事會透過會議協商，相關議題終於被重視，「過程必然顛簸必然會有陣痛期，也一定會有過度解釋的地方造成資方承擔不起成本，但我們不能停下來，不能再讓這樣的悲劇發生了。」