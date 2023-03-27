1大亮點…「油麻菜籽」將重映 蘇明明美貌再上大銀幕

「油麻菜籽」重映，海報經過精心設計。圖／海鵬提供

經典國片接二連三修復重映，也需要挑個好檔期，才能讓票房如虎添翼。繼「悲情城市」應景的在228假期推出、締造賣座佳績後，由廖輝英原著改編、曾獲金馬獎最佳女配角與改編劇本獎的「油麻菜籽」也要重新回到大銀幕，鎖定母親節 前夕推出，剛好符合片中對於不同世代台灣女性生活的剖析。

萬仁執導，蘇明明、陳秋燕、柯一正主演的「油麻菜籽」，40年前全台上映即創下極佳的票房與口碑。飾演母親角色的陳秋燕，榮獲金馬獎最佳女配角獎，廖輝英和侯孝賢獲金馬獎最佳改編劇本獎，隔年進軍香港 ，成為當時少數在香江賣座能突破百萬港幣的國片，並獲選香港電影 金像獎「年度10大華語片」，蘇明明因此受到香港影人的注意，日後曾受邀前往當地拍片。

值得一提的是，此次「油麻菜籽」數位重映的版本，是原始台語配音版。當年的市場環境和為了符合金馬獎「獎勵優良國語影片實施要點」報名規定，「油麻菜籽」不得不以國語版推出，如今將以台語版原汁原味登場，新生代觀眾很有眼福。

全新數位復版「油麻菜籽」新款海報，也由一手打造「少年吔，安啦！」、「悲情城市」重映亮眼成績的資深媒體人褚明仁，再度力邀為這兩部片設計重映海報的知名海報設計師陳世川發揮創意，為經典電影賦予新猷。海報的遠方就是萬仁在金山海邊搭建的詩意日式小屋，前景則是柯一正、陳秋燕和飾演他們一對子女的不同年齡階段演員合影，包括那時23歲的蘇明明、17歲的張世、9歲的顏正國、7歲的「珮珮」蘇慧倫和才5歲的李淑楨等童星。

相較於當年所拍的這張原始劇照，陳世川讓原本在海風吹襲下枯黃一片的草地與遠山，增加了幾分綠意，灰濛濛的天際則加了白雲青空，讓這家人原本蒼涼無奈的合影，多了一些代表希望的生機，而這正是40年後，一代又一代的台灣新女性，掌握自己命運，昂揚走出的生機。

「油麻菜籽」劇情透過母女與家庭故事，反映戰後台灣從農業社會進入工商業社會，女性地位的變遷。飾演母親的陳秋燕，將傳統婦女的「油麻菜籽命，落到那裏，就長到那裏」的認命觀念，刻劃得淋漓盡致。對照於飾演女兒的蘇明明所代表的戰後嬰兒潮新女性，則是由茫然順服到不甘屈從，終因受過完整教育與獨立主自的經濟能力，得以突破命運擺佈，找出新的人生出路。