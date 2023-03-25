我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感染輕度肺炎 巴西總統魯拉取消訪中

蘋果CEO庫克與小米手機合照？這張照樂壞網民

黃秋生拍片竟遇名導開派對？氣炸稱「我很不喜歡」

記者陳建嘉／台北即時報導
黃秋生(左)在「白日青春」與小童星林諾互動自然。圖／采昌提供
黃秋生(左)在「白日青春」與小童星林諾互動自然。圖／采昌提供

黃秋生主演「白日青春」勇奪金馬獎最佳男主角，他日前受訪，回憶拍攝過程，黃秋生說有場在碼頭邊送別小童星林諾的戲，拍得特別不開心，當晚還有人開派對，吵到無法收音，他懷疑聲音是從住在附近的名導杜琪峰家中傳出，結果杜琪峰直喊冤，否認是他開派對製造噪音。

黃秋生提到送別林諾的戲，是全片的情緒高潮之一，不過拍攝時間已晚，他又擔心林諾是否會感冒，「當天很冷，他又拍很久，在船上拍戲也很難控制，結果碼頭對面又很吵」，黃秋生突然想起多次合作的杜琪峰就住在附近，本來一度還想過去查個仔細，最後仍決定專心拍戲。黃秋生後來還主動問杜琪峰此事，杜琪峰連忙否認，「應該是住在附近的外國人辦派對吧」。

近年常與年輕導演合作，過去曾在片場發飆的黃秋生，直言脾氣已經改善很多，不過他也忍不住表示導演應該要強勢一點，有自己的想法，「電影不是屬於演員的，是屬於導演的，你在想什麼，要表達什麼，我一定要先問清楚」。

雖曾3次拿下金馬獎最佳男配角，不過黃秋生一直想拿金馬影帝，去年總算以「白日青春」如願，他當時就曾開心高喊「簡直是神蹟」。不過導演劉國瑞稱讚黃秋生本來就是戲精，切換情緒非常厲害，「他上一秒還在痛哭，下一秒立刻變成另一個樣子」，甚至會裝作若無其事向其他劇組人員大喊「我的麵好了嗎？」黃秋生則對劉國瑞讚譽有加，提到很多香港導演都很自大，喜歡擺架子，但是劉國瑞個性很溫柔，「他個性很和平，但私底下又有自己的堅持，而他的堅持不會讓人反感，我相信他將來會有很好的發展」。「白日青春」將於31日上映。

黃秋生暢談拍「白日青春」趣事。本報資料照
黃秋生暢談拍「白日青春」趣事。本報資料照
黃秋生(右)與年輕導演劉國瑞合作「白日青春」過程愉快。本報資料照
黃秋生(右)與年輕導演劉國瑞合作「白日青春」過程愉快。本報資料照

黃秋生 導演 電影

上一則

小農變鮮肉男星太崩潰 為生存竟種大麻糊口

延伸閱讀

「給阿媽的一封信」電影免費看 台灣導演映後座談

「給阿媽的一封信」電影免費看 台灣導演映後座談
日本電車廣告催淚紅到台灣 名導曾拍過青峰MV

日本電車廣告催淚紅到台灣 名導曾拍過青峰MV
英國會派對門事件聽證將登場 強生政治生涯保衛戰

英國會派對門事件聽證將登場 強生政治生涯保衛戰
楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34

超人氣

更多 >
華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機
賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲