黃秋生拍片竟遇名導開派對？氣炸稱「我很不喜歡」

黃秋生(左)在「白日青春」與小童星林諾互動自然。圖／采昌提供

黃秋生 主演「白日青春」勇奪金馬獎最佳男主角，他日前受訪，回憶拍攝過程，黃秋生說有場在碼頭邊送別小童星林諾的戲，拍得特別不開心，當晚還有人開派對，吵到無法收音，他懷疑聲音是從住在附近的名導杜琪峰家中傳出，結果杜琪峰直喊冤，否認是他開派對製造噪音。

黃秋生提到送別林諾的戲，是全片的情緒高潮之一，不過拍攝時間已晚，他又擔心林諾是否會感冒，「當天很冷，他又拍很久，在船上拍戲也很難控制，結果碼頭對面又很吵」，黃秋生突然想起多次合作的杜琪峰就住在附近，本來一度還想過去查個仔細，最後仍決定專心拍戲。黃秋生後來還主動問杜琪峰此事，杜琪峰連忙否認，「應該是住在附近的外國人辦派對吧」。

近年常與年輕導演 合作，過去曾在片場發飆的黃秋生，直言脾氣已經改善很多，不過他也忍不住表示導演應該要強勢一點，有自己的想法，「電影 不是屬於演員的，是屬於導演的，你在想什麼，要表達什麼，我一定要先問清楚」。