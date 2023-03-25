黃秋生拍片竟遇名導開派對？氣炸稱「我很不喜歡」
黃秋生主演「白日青春」勇奪金馬獎最佳男主角，他日前受訪，回憶拍攝過程，黃秋生說有場在碼頭邊送別小童星林諾的戲，拍得特別不開心，當晚還有人開派對，吵到無法收音，他懷疑聲音是從住在附近的名導杜琪峰家中傳出，結果杜琪峰直喊冤，否認是他開派對製造噪音。
黃秋生提到送別林諾的戲，是全片的情緒高潮之一，不過拍攝時間已晚，他又擔心林諾是否會感冒，「當天很冷，他又拍很久，在船上拍戲也很難控制，結果碼頭對面又很吵」，黃秋生突然想起多次合作的杜琪峰就住在附近，本來一度還想過去查個仔細，最後仍決定專心拍戲。黃秋生後來還主動問杜琪峰此事，杜琪峰連忙否認，「應該是住在附近的外國人辦派對吧」。
近年常與年輕導演合作，過去曾在片場發飆的黃秋生，直言脾氣已經改善很多，不過他也忍不住表示導演應該要強勢一點，有自己的想法，「電影不是屬於演員的，是屬於導演的，你在想什麼，要表達什麼，我一定要先問清楚」。
雖曾3次拿下金馬獎最佳男配角，不過黃秋生一直想拿金馬影帝，去年總算以「白日青春」如願，他當時就曾開心高喊「簡直是神蹟」。不過導演劉國瑞稱讚黃秋生本來就是戲精，切換情緒非常厲害，「他上一秒還在痛哭，下一秒立刻變成另一個樣子」，甚至會裝作若無其事向其他劇組人員大喊「我的麵好了嗎？」黃秋生則對劉國瑞讚譽有加，提到很多香港導演都很自大，喜歡擺架子，但是劉國瑞個性很溫柔，「他個性很和平，但私底下又有自己的堅持，而他的堅持不會讓人反感，我相信他將來會有很好的發展」。「白日青春」將於31日上映。
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