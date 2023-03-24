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貓王妻子和外孫女爭產大鬥法 外婆被鎖在自家門外

記者蘇詠智／即時報導
普莉西拉普里斯萊（右）與外孫女萊莉基奧為爭產鬧翻，目前已不講話。（路透資料照片）
普莉西拉普里斯萊（右）與外孫女萊莉基奧為爭產鬧翻，目前已不講話。（路透資料照片）

俗話說「家和萬事興」，演藝界卻不乏家人為了爭奪龐大利益，原先的親情蕩然無存，已故「貓王」艾維斯普里斯萊的遺孀普莉西拉與外孫女萊莉就是最新的代表。

普莉西拉和艾維斯的獨生愛女麗莎瑪莉在元月中因心搏驟停而緊急送醫，仍回天乏術，生前在遺囑中指名大女兒萊莉基奧做為遺產監管人，能夠處理一切的分配和使用，讓普莉西拉無法接受，不惜興訟，因而與萊莉撕破臉，雙方關係已經惡劣到都不講話。

眾所周知，貓王在曼菲斯建立了一座豪宅「優雅園」，過去是他和普莉西拉、麗莎瑪莉的住所，普莉西拉不想在麗莎瑪莉的遺產分配上完全沒有話語權，反倒破壞了和萊莉之間的祖孫情，萊莉被傳索性換掉「優雅園」的鑰匙，讓外婆想進都進不來，不過「優雅園」的公關團隊否認有此事。近來又有萊莉的友人透露，她其實對這樣的祖孫大戰尷尬局面很不快樂，很希望事情趕快過去，彼此之間又能回復昔日的和諧，一想到爭產還沒結束就頭痛。

改編自貓王生平故事的「貓王艾維斯」不但在美國叫好叫座，還成為本屆奧斯卡入圍8項的大片，但貓王的家人卻為了龐大的遺產，變得水火不容，令人嘆息。

去年也曾傳出不和的維多莉亞貝克漢與美國億萬豪門出身的長媳妮可拉佩茲，近來倒看似已和解，原來妮可拉的父親尼爾森，對工作了9天就被炒魷魚的一對女性婚顧提告，砲轟她們沒退還約台幣400多萬的押金，搞得婚顧2人組也反過來告他們違反合約、干涉商業交易，要求他們賠償台幣150萬，還抖出一堆關於婚禮的內幕。此時妮可拉絕對不宜和婆家再鬧翻，多一個幫手也好過多一個敵人，因此她努力安撫好貝克漢一家，拉攏婆家站在自己這邊。據傳尼爾森一心求勝，特別請了1小時收費超過台幣2萬7千元的大律師，果真是超級富豪才能砸下的大手筆。

維多莉亞貝克漢曾被傳與長媳不和。（路透資料照片）
維多莉亞貝克漢曾被傳與長媳不和。（路透資料照片）
布魯克林貝克漢（左）與妮可拉佩茲去年舉辦世紀婚禮，現在卻要和婚顧對簿公堂。（路透...
布魯克林貝克漢（左）與妮可拉佩茲去年舉辦世紀婚禮，現在卻要和婚顧對簿公堂。（路透資料照片）

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