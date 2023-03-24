貓王妻子和外孫女爭產大鬥法 外婆被鎖在自家門外

普莉西拉普里斯萊（右）與外孫女萊莉基奧為爭產鬧翻，目前已不講話。（路透資料照片）

俗話說「家和萬事興」，演藝界卻不乏家人為了爭奪龐大利益，原先的親情蕩然無存，已故「貓王」艾維斯普里斯萊的遺孀普莉西拉與外孫女萊莉就是最新的代表。

普莉西拉和艾維斯的獨生愛女麗莎瑪莉在元月中因心搏驟停而緊急送醫，仍回天乏術，生前在遺囑中指名大女兒萊莉基奧做為遺產監管人，能夠處理一切的分配和使用，讓普莉西拉無法接受，不惜興訟，因而與萊莉撕破臉，雙方關係已經惡劣到都不講話。

眾所周知，貓王在曼菲斯建立了一座豪宅「優雅園」，過去是他和普莉西拉、麗莎瑪莉的住所，普莉西拉不想在麗莎瑪莉的遺產分配上完全沒有話語權，反倒破壞了和萊莉之間的祖孫情，萊莉被傳索性換掉「優雅園」的鑰匙，讓外婆想進都進不來，不過「優雅園」的公關團隊否認有此事。近來又有萊莉的友人透露，她其實對這樣的祖孫大戰尷尬局面很不快樂，很希望事情趕快過去，彼此之間又能回復昔日的和諧，一想到爭產還沒結束就頭痛。

改編自貓王生平故事的「貓王艾維斯」不但在美國叫好叫座，還成為本屆奧斯卡入圍 8項的大片，但貓王的家人卻為了龐大的遺產，變得水火不容，令人嘆息。