好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

自從揮別無數影迷喜愛的「鋼鐵人」東尼史塔克一角，小勞勃道尼除了在舊題材重新搬上銀幕的「杜立德」擔任主角，3年多以來就沒再推出任何新片，不僅觀眾想念，各方也好奇他如何再創事業的新巔峰，而今年就是他要強勢回歸的一年，除了在克里斯多夫諾蘭執導的「奧本海默」軋上一角，他目前也正在洽談主演希區考克最受影評讚譽之作「迷魂記」的重拍，網上更有消息稱他的東尼史塔克還有機會在漫威 新片中亮相。

漫威電影 稱霸全球票房十多年，前陣子昆汀塔倫提諾砲轟這些超級英雄片的演員都不是巨星，他們扮演的角色才是吸引觀眾進戲院的主因，過去被視為漫威影片「一哥」的小勞勃道尼，從漫威畢業之後的發展，因而格外受到矚目，有沒有機會讓昆汀塔倫提諾被打臉，似乎就看他的表現，而他在疫情 這3年來大都在休息，彷彿離開漫威後陷入瓶頸，讓昆汀的說法顯得有幾分真實性。

其實小勞勃道尼很認真投入迷你影集「同情者」的演出，為了角色做足準備，更理了光頭，表現深受參與該劇拍攝的韓國名導朴贊郁肯定，只是戲還未確定何時推出，觀眾暫時沒辦法欣賞到他的賣力表現，只能在今夏的「奧本海默」先欣賞他擔任配角的表演，該片聚焦奧本海默研製原子彈的經過，多年前曾有「教會」、「殺戮戰場」名導羅蘭約菲將之拍攝成影片「直接武力」，諾蘭的版本會有何不同？令影迷相當期待。