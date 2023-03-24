我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／星巴克新執行長上任 計畫每月到店值班

起飛不久機長胃痛急需就醫 2乘客神救援度難關

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

記者蘇詠智／即時報導
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

自從揮別無數影迷喜愛的「鋼鐵人」東尼史塔克一角，小勞勃道尼除了在舊題材重新搬上銀幕的「杜立德」擔任主角，3年多以來就沒再推出任何新片，不僅觀眾想念，各方也好奇他如何再創事業的新巔峰，而今年就是他要強勢回歸的一年，除了在克里斯多夫諾蘭執導的「奧本海默」軋上一角，他目前也正在洽談主演希區考克最受影評讚譽之作「迷魂記」的重拍，網上更有消息稱他的東尼史塔克還有機會在漫威新片中亮相。

漫威電影稱霸全球票房十多年，前陣子昆汀塔倫提諾砲轟這些超級英雄片的演員都不是巨星，他們扮演的角色才是吸引觀眾進戲院的主因，過去被視為漫威影片「一哥」的小勞勃道尼，從漫威畢業之後的發展，因而格外受到矚目，有沒有機會讓昆汀塔倫提諾被打臉，似乎就看他的表現，而他在疫情這3年來大都在休息，彷彿離開漫威後陷入瓶頸，讓昆汀的說法顯得有幾分真實性。

其實小勞勃道尼很認真投入迷你影集「同情者」的演出，為了角色做足準備，更理了光頭，表現深受參與該劇拍攝的韓國名導朴贊郁肯定，只是戲還未確定何時推出，觀眾暫時沒辦法欣賞到他的賣力表現，只能在今夏的「奧本海默」先欣賞他擔任配角的表演，該片聚焦奧本海默研製原子彈的經過，多年前曾有「教會」、「殺戮戰場」名導羅蘭約菲將之拍攝成影片「直接武力」，諾蘭的版本會有何不同？令影迷相當期待。

而希區考克的名作「迷魂記」，曾經獲英國視與聽雜誌選為影史10大佳片第1名，也曾被美國電影學會選為影史10大懸疑片第1名，幾乎是這位「緊張大師」最傑出的經典，片中詹姆斯史都華扮演有懼高症的退休警官，無意受到老友之託，保護對方遭到靈體附身的妻子，某天這位妻子竟墜樓身亡，造成他的陰影，沒多久卻又發現長得跟她一模一樣的女子出現眼前，才查出背後離奇的真相。小勞勃道尼的演技應能勝任愉快，但重拍經典往往吃力不討好，新版「迷魂記」能否讓小勞勃道尼的演藝生涯再創新的高峰？各方都拭目以待。

小勞勃道尼曾是漫威超級英雄片一哥。（路透資料照片）
小勞勃道尼曾是漫威超級英雄片一哥。（路透資料照片）

漫威 電影 疫情

上一則

日本電車廣告催淚紅到台灣 名導曾拍過青峰MV

下一則

貓王妻子和外孫女爭產大鬥法 外婆被鎖在自家門外

延伸閱讀

日本電車廣告催淚紅到台灣 名導曾拍過青峰MV

日本電車廣告催淚紅到台灣 名導曾拍過青峰MV
「蟻人3」評價兩極 第2周票房暴跌82%

「蟻人3」評價兩極 第2周票房暴跌82%
絕命毒師男星代言潮牌 影迷驚呼：這真的是同一個人？

絕命毒師男星代言潮牌 影迷驚呼：這真的是同一個人？
氣勢不能輸 楊紫瓊倫敦獲獎 擠走影后凱特布蘭琪站C位

氣勢不能輸 楊紫瓊倫敦獲獎 擠走影后凱特布蘭琪站C位

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43
楊紫瓊。（歐新社）

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

2023-03-17 13:47
伊能靜。(取材自微博)

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

2023-03-18 08:59

超人氣

更多 >
46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它