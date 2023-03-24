甄子丹被名嘴問能否打贏成龍 笑虧：他比我老

甄子丹(左)登上美國知名名嘴吉米金莫的訪談節目，暢談武打演員往事。圖／摘自IG

甄子丹 日前在美國宣傳電影 「捍衛任務4」，與男主角基努李維有多場對戲，並出席知名主持人吉米金莫的訪談節目，提到過往在香港 拍攝武打電影都是全力演出，而他與成龍在幕前幕後合作多年，吉米詢問2人若對打，誰會勝出，甄子丹笑答「他比較老，應該他會贏，他是前輩嘛」。

甄子丹透露早年在香港拍電影時，因為預算不足無法做特效，只能用最精簡的方式拍攝，更說如果左臉被打到掛彩、受傷，怕不連戲，就會換右臉角度繼續拍，更提到先前拍「葉問3」，找來冠軍拳王泰森助陣，一開始其實有些擔心，「我愛他，但他沒有太多的電影拍攝經驗，我不想他到片場後直接向我揮拳，那我該怎麼辦？」

(影音來源：Jimmy Kimmel Live YouTube)

但他心想自己扮演的葉問，性格一向比較冷靜、鎮定，所以不能太過慌亂，事先在武術編排上有更多的溝通，即便最後上場打鬥，泰森正式向他揮出左鉤拳，會在最後一刻停住，他仍被嚇到，「感覺泰森的拳頭以每小時90英里的速度衝來，我無法移動，真的就像風一樣」，最後呈現的效果讓兩人都很滿意。

甄子丹另提到自已拍攝「捍衛任務4」，可說是從影以來最艱辛的體驗之一，即便他早在「星際大戰外傳：俠盜一號」扮演過盲眼刺客，但這次設計更多盲人的高難度動作戲，「這很不容易，我必須要使出不同的武打動作，我還得戴上一副太陽眼鏡」，他必須靠聽力判斷對方動作，不可以讓觀眾有「看」的感覺，「我也必須非常小心不要亂打到其他特技演員，因為我要拿著拐杖四處揮舞，而且速度非常快」。「捍衛任務4」已在台上映，目前仍穩坐票房冠軍，全台累積票房已破2千萬。