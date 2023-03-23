左右腦不聯絡 六月接連遭逢臉骨裂、切手指噴血光

六月這兩個月飽受血光之苦，打針、吃藥沒停過。圖／TVBS提供

有沒有這麼倒楣？六月先前因為摔倒撞裂臉骨，還沒康復，追公車時再被拌倒重擊同一個地方，連膝蓋、手都受傷，前晚切水果時，又不慎手滑把指頭切出深深的傷口，雙魚座的她才剛過47歲生日，笑說：「大概是生日月太旺了，噴血慶祝，但我想，應該是我的左右腦分開運作緣故，才會如此不協調。」

六月主持「食尚玩家」每周都得出外景，傷勢雖重但不影響上鏡。她說，第一次是在露營區裡被石塊拌倒，反應不過來讓左臉骨直接和另一石塊接吻，當時看來嚴重到像遭家暴 ，剛好發生小甜甜家暴事件，怕大家想像力豐富還努力自嘲李易不在台灣，兇手不是他。第二次出門時追公車，奔跑時沒注意高低落差再摔，除了左臉骨同一地方重擊，膝蓋還破皮，那陣子，是她一生中吃藥、打消炎針最多的時候。

前晚在家切水果，她事前抹了乳液，下刀時竟手滑，右手的刀切向左手指，當場血流如注。她嘆，自己的左右腦一定互不聯絡，「我常這樣，上車時左腳還在外面，右手已經伸手關門，最後夾傷左腳，切水果也是，右手發現可能切到左手時，已經切下去了。每一次失誤，前一刻我心裡都會想說這可能有危險，別跌倒，就真的跌了，別受傷，就真的受傷了。」