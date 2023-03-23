台灣本土劇女神揭小三黑史 1天分手讓他「死得明白」
8點檔女星蘇晏霈主演民視「市井豪門」，劇中角色「佳雯」命運坎坷、飽受設局陷害，連腹中胎兒也保不住，而將女兒骨灰放在風信子盆栽中，走上復仇之路，現實生活中，蘇晏霈坦言內心也有「放不下」的事，懊悔當年缺零用錢，竟將最疼自己的外婆送的白金項鍊拿去「當掉」，如今再也贖不回當年的想念，成了內心最大遺憾。
劇中角色遭未婚夫拋棄，被設局陷害入獄，女兒出生即命喪，劇情大撒狗血悲慘至極，但戲外，蘇晏霈是家中最小的女兒，當年媽媽在生了一男一女後，原已不打算再生了，得知又懷孕不想要，是外婆苦勸媽媽生下她，還說「不生會後悔」，果然，她從小就得人疼，爺爺奶奶疼、外公外婆愛，尤其外婆，極度寵愛、予取予求。
蘇晏霈說，有一年，外婆打了一條鑲碎鑽墜子的白金項鍊給她，後來外婆過世，隔了幾年，她因缺零用錢，就擅自作主將項鍊拿去當鋪當掉，換了幾千元花用，事後媽媽問起項鍊，她回「當掉了」，果然換來一頓臭罵，「我真的非常後悔，那是外婆給我的最後印象，她那麼疼我，我卻做了這麼愚蠢的事」，感嘆現在仍不時會夢見長輩，希望「他們都還在」，讓長輩們以她為傲。
提到劇中角色遭設局陷害，蘇晏霈坦言過去幾段戀情，也曾在不知情下當了第三者，但她會快刀斬亂麻，得知後當天就通知對方分手，拿回自己的東西，「我會清楚說明分手原因，不會讓對方死得不明不白」，說到近期劇情與翁家明搞曖昧，蘇晏霈笑稱，以前多半與年紀較長的熟男大叔談戀愛，但年初錄過年特別節目時，碰到幾位年輕底迪，「發現他們都好有活力，也會逗姐姐開心，感覺也蠻不錯的」，關於感情對象，她直言，無論年紀大小，只要彼此聊得來、相處自在、契合，都可能接受。
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