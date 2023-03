楊紫瓊媽媽奔波4小時 就為挺何超儀「私交曝光」

何超儀主演、監製的好萊塢電影「Edge Of The World」最近在馬來西亞將近50家影城上映。圖/852Films提供

香港 女星何超儀主演、監製的好萊塢電影「Edge Of The World」最近在馬來西亞將近50家影城上映,她也特地飛到當地的砂拉越、吉隆坡及檳城,展開一連串的巡迴宣傳。她所到之處受到各地政府、團體及影迷的禮遇,不僅以「國際巨星」來稱呼她,送給她的禮物多到可以堆滿一間小倉庫,更驚喜的是還有超大咖嘉賓—新科奧斯卡影后楊紫瓊 的媽媽譚慧珍到場站台,讓她感動不已。

首站選在「Edge Of The World」的取景地砂拉越,何超儀一下飛機立刻在一天內跑了8場宣傳活動,向記者笑稱「都還沒時間吃沙嗲」,高跟鞋踩到腳都腫起來。當地人對她盛情款待,每到一處都有人送她禮物,相當於「副州長」的沙勞越副總理拿督沈桂賢送她一座青銅獅子像,而國際青商會也送她當地砂拉越公主的皇冠飾物,禮物滿到可以堆滿一間倉庫,要另外用寄的才能帶回香港。

「Edge Of The World」在吉隆坡的首映會則是出現超大咖嘉賓的加持—新科奧斯卡影后楊紫瓊的媽媽譚慧珍。楊紫瓊欣賞她的才華,多次在好萊塢為她牽線,兩人不只在好萊塢是同一個經紀公司,感情也好到家人都彼此認識。此次楊媽媽在得知她的好萊塢電影要在吉隆坡首映之後,專程從家鄉怡保坐車到吉隆坡看片,來回車程4小時,她一見到楊媽媽感動不已,立刻送上感恩的大擁抱。

在首映會中,楊媽媽公開力挺何超儀:「妳的電影一定支持的,妳的努力我們都有看見!」她則是當面向喜楊媽媽恭喜楊紫瓊拿下多座影后大獎,楊媽媽告訴她準備在怡保老家為楊紫瓊盛大舉辦凱旋歸來的慶功宴,當場邀請她來參加派對,她打趣笑回:「那我可以游泳嗎?」沒想到楊媽媽認真回答:「可以,我們那裡有泳池!」笑翻全場,也足見兩家人感情的深厚。