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楊紫瓊媽媽奔波4小時 就為挺何超儀「私交曝光」

記者黃保慧／即時報導
何超儀主演、監製的好萊塢電影「Edge Of The World」最近在馬來西亞將近50家影城上映。圖／852Films提供
何超儀主演、監製的好萊塢電影「Edge Of The World」最近在馬來西亞將近50家影城上映。圖／852Films提供

香港女星何超儀主演、監製的好萊塢電影「Edge Of The World」最近在馬來西亞將近50家影城上映，她也特地飛到當地的砂拉越、吉隆坡及檳城，展開一連串的巡迴宣傳。她所到之處受到各地政府、團體及影迷的禮遇，不僅以「國際巨星」來稱呼她，送給她的禮物多到可以堆滿一間小倉庫，更驚喜的是還有超大咖嘉賓—新科奧斯卡影后楊紫瓊的媽媽譚慧珍到場站台，讓她感動不已。

首站選在「Edge Of The World」的取景地砂拉越，何超儀一下飛機立刻在一天內跑了8場宣傳活動，向記者笑稱「都還沒時間吃沙嗲」，高跟鞋踩到腳都腫起來。當地人對她盛情款待，每到一處都有人送她禮物，相當於「副州長」的沙勞越副總理拿督沈桂賢送她一座青銅獅子像，而國際青商會也送她當地砂拉越公主的皇冠飾物，禮物滿到可以堆滿一間倉庫，要另外用寄的才能帶回香港。

「Edge Of The World」在吉隆坡的首映會則是出現超大咖嘉賓的加持—新科奧斯卡影后楊紫瓊的媽媽譚慧珍。楊紫瓊欣賞她的才華，多次在好萊塢為她牽線，兩人不只在好萊塢是同一個經紀公司，感情也好到家人都彼此認識。此次楊媽媽在得知她的好萊塢電影要在吉隆坡首映之後，專程從家鄉怡保坐車到吉隆坡看片，來回車程4小時，她一見到楊媽媽感動不已，立刻送上感恩的大擁抱。

在首映會中，楊媽媽公開力挺何超儀：「妳的電影一定支持的，妳的努力我們都有看見！」她則是當面向喜楊媽媽恭喜楊紫瓊拿下多座影后大獎，楊媽媽告訴她準備在怡保老家為楊紫瓊盛大舉辦凱旋歸來的慶功宴，當場邀請她來參加派對，她打趣笑回：「那我可以游泳嗎？」沒想到楊媽媽認真回答：「可以，我們那裡有泳池！」笑翻全場，也足見兩家人感情的深厚。

最後一站「Edge Of The World」的宣傳行程來到馬來西亞最大的華人聚集地檳城，這是何超儀首次來到檳城宣傳作品。當地不少華人影迷一大早就在電影院守候，而她見到大批熱情的影迷，簽名、合照有求必應，現場氣氛非常熱鬧，有影迷喊話期待她之後可以來充滿華人文化的檳城取景拍片，而她也直呼檳城很像是童年記憶中的香港，來到這裡喚起她不少童年的回憶。該片接下來將在印尼、泰國及香港上映，她也期待有機會在台灣上映。

何超儀主演、監製的好萊塢電影「Edge Of The World」最近在馬來西亞...
何超儀主演、監製的好萊塢電影「Edge Of The World」最近在馬來西亞將近50家影城上映。圖／852Films提供
楊紫瓊媽媽譚慧珍特地坐車2小時為何超儀好萊塢電影「Edge Of The Wor...
楊紫瓊媽媽譚慧珍特地坐車2小時為何超儀好萊塢電影「Edge Of The World」站台支持。圖／852Films提供

楊紫瓊 電影院 香港

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