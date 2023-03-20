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影／確認患失智症後第一個生日 布魯斯威利歡呼 妻子卻哀傷

記者蘇詠智／即時報導
布魯斯威利（左）歡度68歲生日，妻子艾瑪陪他慶祝。圖／摘自IG
布魯斯威利（左）歡度68歲生日，妻子艾瑪陪他慶祝。圖／摘自IG

昔日好萊塢動作天王布魯斯威利在確認罹患「額顳葉型失智症」後，日前歡度68歲生日，包括前妻黛咪摩兒與3個女兒露瑪、史蔻特、塔露拉，和他的現任妻子艾瑪及他們的小孩，全部集合起來替他慶祝，黛咪特別將現場短片發布在社群網站上，感謝各方對布魯斯的關心，畫面中的他看來精神不錯還發出歡呼，讓粉絲放心不少。

布魯斯威利曾是好萊塢的票房紅星，近來因確定罹患「額顳葉型失智症」，家人們很擔心他會忘記所有的一切，盡量把握機會跟他製造多一點美好的回憶。他的妻子艾瑪之前曾發布短片哀求狗仔攝影不要再對他大吼大叫或是刺激他，被網友批評「消費丈夫的病情好博取關注」，她嗤之以鼻。

不過在布魯斯68歲生日這本應開心的時刻，艾瑪卻又在社群影片中坦言，自己一大早剛哭過，因此眼睛浮腫、涕淚還沒擦乾，解釋道：「我認為讓大家看到各種面向是很重要的，常有人跟我說你好堅強、我不知道你怎麼辦到的，其實我根本沒得選擇就要面對這一切。我真希望我有，我還有兩個孩子要養，在生活中有時你就必須得克服，但我每天都還會有傷心難過的時候，今天也是，在他生日這一天。」

倒是黛咪的心情正向多了，她在布魯斯生日短片中看來滿臉笑容，也在社群留言中寫道：「好開心我們今天能為你慶生，我愛你也愛我們這個大家庭，謝謝大家給我們的愛和暖心的祝福，我們都感受到了。」

黛咪摩兒（前）開心為前夫布魯斯威利（後方中央）慶祝生日。圖／摘自IG
黛咪摩兒（前）開心為前夫布魯斯威利（後方中央）慶祝生日。圖／摘自IG
布魯斯威利（中）68歲生日，妻子艾瑪（右）和女兒露瑪都陪他慶祝。圖／摘自IG
布魯斯威利（中）68歲生日，妻子艾瑪（右）和女兒露瑪都陪他慶祝。圖／摘自IG
布魯斯威利（右）與妻子艾瑪一起面對病魔的挑戰。（路透資料照片）
布魯斯威利（右）與妻子艾瑪一起面對病魔的挑戰。（路透資料照片）

社群網站 失智 布魯斯威利

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