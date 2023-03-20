影／確認患失智症後第一個生日 布魯斯威利歡呼 妻子卻哀傷

布魯斯威利（左）歡度68歲生日，妻子艾瑪陪他慶祝。圖／摘自IG

昔日好萊塢動作天王布魯斯威利 在確認罹患「額顳葉型失智 症」後，日前歡度68歲生日，包括前妻黛咪摩兒與3個女兒露瑪、史蔻特、塔露拉，和他的現任妻子艾瑪及他們的小孩，全部集合起來替他慶祝，黛咪特別將現場短片發布在社群網站 上，感謝各方對布魯斯的關心，畫面中的他看來精神不錯還發出歡呼，讓粉絲放心不少。

#BruceWillis sings with #DemiMoore surrounded by family in a rare video. pic.twitter.com/Bpr47gxcCo — Access Hollywood (@accesshollywood) 2023年3月20日

布魯斯威利曾是好萊塢的票房紅星，近來因確定罹患「額顳葉型失智症」，家人們很擔心他會忘記所有的一切，盡量把握機會跟他製造多一點美好的回憶。他的妻子艾瑪之前曾發布短片哀求狗仔攝影不要再對他大吼大叫或是刺激他，被網友批評「消費丈夫的病情好博取關注」，她嗤之以鼻。

不過在布魯斯68歲生日這本應開心的時刻，艾瑪卻又在社群影片中坦言，自己一大早剛哭過，因此眼睛浮腫、涕淚還沒擦乾，解釋道：「我認為讓大家看到各種面向是很重要的，常有人跟我說你好堅強、我不知道你怎麼辦到的，其實我根本沒得選擇就要面對這一切。我真希望我有，我還有兩個孩子要養，在生活中有時你就必須得克服，但我每天都還會有傷心難過的時候，今天也是，在他生日這一天。」