奧斯卡鮮肉沒得獎照夯 入主「沙丘2」、「神鬼戰士2」

奧斯汀巴特勒今年有新的大片要推出。（歐新社資料照片）

奧斯卡 金像獎的影帝影后、最佳男女配角向來是各方矚目焦點，能擠進入圍 名單都會對演藝事業大有加持。今年包括「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒、「日麗」保羅梅茲卡爾、「金髮夢露」安娜迪阿瑪斯等，新片邀約不斷，不乏受到期待的巨作，就算無緣抱回小金人，都不影響炙手可熱的行情。

演過「歌舞青春」番外篇、「慾望城市」前傳，由偶像派晉升實力派的奧斯汀巴特勒，在奧斯卡影帝大戰聲勢一度獨占鰲頭，差點讓「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪和獎座擦身而過。他被「沙丘2」網羅，將扮演重要大反派，昔日「沙丘魔堡」此角由樂壇天王史汀扮演，曾引起很大討論，奧斯汀的演出勢必再造話題。

在疫情期間才如平地一聲雷般崛起的保羅梅茲卡爾，3年前才因為在暢銷小說「正常人」改編的影集中大膽挑戰正面全裸床戲而成名，現在不但是奧斯卡影帝入圍者，還將主演觀眾等超過20年的「神鬼戰士2」，被看好有機會像首集主角羅素克洛一樣登上影壇天王寶座。「神鬼戰士2」將從首集裡的公主兒子長大後演起，導演 雷利史考特據傳試過一堆更有名的大牌，卻始終最屬意保羅。而片中另一要角—蓋塔皇帝，則被傳洽談今年以「伊尼舍林的女妖」入圍奧斯卡男配角的貝瑞柯漢，兩位奧斯卡實力派年輕小生飆戲，格外讓人期待。