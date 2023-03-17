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奧斯卡鮮肉沒得獎照夯 入主「沙丘2」、「神鬼戰士2」

記者蘇詠智／即時報導
奧斯汀巴特勒今年有新的大片要推出。（歐新社資料照片）
奧斯汀巴特勒今年有新的大片要推出。（歐新社資料照片）

奧斯卡金像獎的影帝影后、最佳男女配角向來是各方矚目焦點，能擠進入圍名單都會對演藝事業大有加持。今年包括「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒、「日麗」保羅梅茲卡爾、「金髮夢露」安娜迪阿瑪斯等，新片邀約不斷，不乏受到期待的巨作，就算無緣抱回小金人，都不影響炙手可熱的行情。

演過「歌舞青春」番外篇、「慾望城市」前傳，由偶像派晉升實力派的奧斯汀巴特勒，在奧斯卡影帝大戰聲勢一度獨占鰲頭，差點讓「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪和獎座擦身而過。他被「沙丘2」網羅，將扮演重要大反派，昔日「沙丘魔堡」此角由樂壇天王史汀扮演，曾引起很大討論，奧斯汀的演出勢必再造話題。

在疫情期間才如平地一聲雷般崛起的保羅梅茲卡爾，3年前才因為在暢銷小說「正常人」改編的影集中大膽挑戰正面全裸床戲而成名，現在不但是奧斯卡影帝入圍者，還將主演觀眾等超過20年的「神鬼戰士2」，被看好有機會像首集主角羅素克洛一樣登上影壇天王寶座。「神鬼戰士2」將從首集裡的公主兒子長大後演起，導演雷利史考特據傳試過一堆更有名的大牌，卻始終最屬意保羅。而片中另一要角—蓋塔皇帝，則被傳洽談今年以「伊尼舍林的女妖」入圍奧斯卡男配角的貝瑞柯漢，兩位奧斯卡實力派年輕小生飆戲，格外讓人期待。

今年準影后之一安娜迪阿瑪斯，早在龐德片中的性感演出令人驚豔後就片約不斷，Apple TV+春季新片「真愛搞失蹤」就要由她和前「美國隊長」克里斯伊凡主演，彼此曾在「鋒迴路轉」、「灰影人」合作卻都演敵對方，這是首度送作堆大演感情戲，無怪乎備受各方矚目。

安娜迪阿瑪斯（上）與克里斯伊凡（下）又攜手合作「真愛搞失蹤」，卻是第一次湊成一對...
安娜迪阿瑪斯（上）與克里斯伊凡（下）又攜手合作「真愛搞失蹤」，卻是第一次湊成一對。圖／摘自imdb
貝瑞柯漢也在洽談加入「神鬼戰士2」。（路透資料照片）
貝瑞柯漢也在洽談加入「神鬼戰士2」。（路透資料照片）
史汀在「沙丘魔堡」演大反派，曾引起不少討論。圖／摘自imdb
史汀在「沙丘魔堡」演大反派，曾引起不少討論。圖／摘自imdb
羅素克洛（右）與瓦昆菲尼克斯在「神鬼戰士」對手戲讓人難忘。圖／摘自imdb
羅素克洛（右）與瓦昆菲尼克斯在「神鬼戰士」對手戲讓人難忘。圖／摘自imdb
保羅梅茲卡爾將主演觀眾等待超過20年的「神鬼戰士2」。（路透資料照片）
保羅梅茲卡爾將主演觀眾等待超過20年的「神鬼戰士2」。（路透資料照片）
安娜迪阿瑪斯性感又具演技實力，片約不斷。（歐新社資料照片）
安娜迪阿瑪斯性感又具演技實力，片約不斷。（歐新社資料照片）

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