隋棠被控擾鄰首露面 認「有陰影」 孩子搭電梯突安靜

隋棠被控擾鄰後首度露面。（記者吳致碩／攝影）

台灣女星隋棠 在經歷遭控擾鄰紛爭後，15日出席嬰幼品牌代言活動首露面，她暢談近期心路歷程．表示與鄰居2次協調庭，但對方均未到庭和解破局，但在事件過後，她便再也沒見過對方，表示：「好久沒看到他們了，變得無聲無息，但沒聽說搬走」，事件暫告落幕。

隋棠坦言，住在該社區的住戶多是10幾、20年鄰居，爆發所謂擾鄰事件後，自己一家五口雖是去年才搬來的新住戶，但鄰居們都相當熱心，還會安慰她，「他們都會跟我說，繼續住在這裡喔，不要氣餒、不要搬家」，也透過此事，原本不認識的鄰居們，也變得會主動聯絡、打招呼，她笑：「也算是達到敦親睦鄰的效果。」

對於鄰居曾喝斥三個孩子，讓孩子們心生恐懼，隋棠坦言，「有些陰影不是這麼快就能消除，我也會機會教育 ，世界上有百種人」，透露每次搭電梯時，看到數字停在7樓（鄰居所住樓層），孩子們就會全體瞬間安靜，她說：「就是小孩的自然反應。」

事件爆發後，隋棠獲得大多數鄰居的支持，即使身陷「擾鄰」風波，仍喜歡住家社區環境，「是個很溫暖的社區」，被問是否選社區主委？她大笑搖頭，表示曾聽高英軒分享：「當主委一年老十歲」，直呼：「主委這職位不簡單耶，要處理很多事，那不是凡人可以辦到的事」。