不怕對打奧斯卡「最後生還者」催淚結局收視率飆高

佩德羅帕斯卡(左)在「最後生還者」展現鐵漢柔情。圖／HBO GO提供

年度夯劇「最後生還者」於本月12日迎來大結局，根據華納官方統計，完結篇的全球觀看人數高達820萬，締造該劇開播以來紀錄新高，考量到同檔有巨星雲集的奧斯卡 頒獎典禮，仍然開出亮眼成績，證明該劇的高人氣。

「最後生還者」改編自熱門遊戲，結合恐怖、親情等題材，在甫播畢的最後一集，男主角佩德羅帕斯卡飾演的喬爾護送貝拉拉姆齊飾演的艾莉抵達終點，卻發現又有全新危機，喬爾即便全身傷痕累累，也要救出艾莉，過程極度催淚，引起網友激烈討論。HBO也宣布即將開始籌備第2季，會有更多怪物登場，場面也會更大，主創團隊更表示「不只再拍一季」，會將故事格局持續擴大。

即便「最後生還者」最終收視率仍無法與去年大紅的「龍族前傳」相比，不過「龍族前傳」是影劇經典「冰與火之歌」的續作，當初也沒遇上奧斯卡頒獎典禮，「最後生還者」則是改編遊戲的首部影集化作品，更證明「最後生還者」的成就斐然。