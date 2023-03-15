我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞信再爆危機 道指跌280點

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

不怕對打奧斯卡「最後生還者」催淚結局收視率飆高

記者陳建嘉／即時報導
佩德羅帕斯卡(左)在「最後生還者」展現鐵漢柔情。圖／HBO GO提供
佩德羅帕斯卡(左)在「最後生還者」展現鐵漢柔情。圖／HBO GO提供

年度夯劇「最後生還者」於本月12日迎來大結局，根據華納官方統計，完結篇的全球觀看人數高達820萬，締造該劇開播以來紀錄新高，考量到同檔有巨星雲集的奧斯卡頒獎典禮，仍然開出亮眼成績，證明該劇的高人氣。

「最後生還者」改編自熱門遊戲，結合恐怖、親情等題材，在甫播畢的最後一集，男主角佩德羅帕斯卡飾演的喬爾護送貝拉拉姆齊飾演的艾莉抵達終點，卻發現又有全新危機，喬爾即便全身傷痕累累，也要救出艾莉，過程極度催淚，引起網友激烈討論。HBO也宣布即將開始籌備第2季，會有更多怪物登場，場面也會更大，主創團隊更表示「不只再拍一季」，會將故事格局持續擴大。

即便「最後生還者」最終收視率仍無法與去年大紅的「龍族前傳」相比，不過「龍族前傳」是影劇經典「冰與火之歌」的續作，當初也沒遇上奧斯卡頒獎典禮，「最後生還者」則是改編遊戲的首部影集化作品，更證明「最後生還者」的成就斐然。

佩德羅同時演出兩部夯劇「最後生還者」、「曼達洛人」大紅，美媒「綜藝報」更指出他現今單集片酬已達60萬美金，已是莎拉潔西卡派克、「超人」亨利卡維爾的高等級。

佩德洛帕斯卡(右)與貝拉拉姆齊合作「最後生還者」，戲裡戲外都培養出深厚情誼。圖／...
佩德洛帕斯卡(右)與貝拉拉姆齊合作「最後生還者」，戲裡戲外都培養出深厚情誼。圖／HBO GO提供
佩德羅帕斯卡因為主演「最後生還者」，片酬飆漲至一集60萬美金(約新台幣1831萬...
佩德羅帕斯卡因為主演「最後生還者」，片酬飆漲至一集60萬美金(約新台幣1831萬)，完全是一線紅星的水準。圖／HBO GO提供
佩德洛帕斯卡(左)與貝拉拉姆齊合作「最後生還者」，戲裡戲外都培養出深厚情誼。圖／...
佩德洛帕斯卡(左)與貝拉拉姆齊合作「最後生還者」，戲裡戲外都培養出深厚情誼。圖／HBO GO提供

奧斯卡

上一則

「媽的」演員揭奧斯卡幕後：吳漢章台下吃自帶三明治

下一則

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

延伸閱讀

「媽的」演員揭奧斯卡幕後：吳漢章台下吃自帶三明治

「媽的」演員揭奧斯卡幕後：吳漢章台下吃自帶三明治
專訪／導演關家永奧斯卡獲獎 媽：他只能做好喜歡的事

專訪／導演關家永奧斯卡獲獎 媽：他只能做好喜歡的事
楊紫瓊登奧斯卡舞台 「3膚色影后」同框超榮耀

楊紫瓊登奧斯卡舞台 「3膚色影后」同框超榮耀
繪本改編動畫片 動人金句多勇奪奧斯卡

繪本改編動畫片 動人金句多勇奪奧斯卡

熱門新聞

楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46
「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。（路透）

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

2023-03-13 00:45
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15
奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

2023-03-12 23:32
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半
裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
專訪最佳導演關家永母親／「媽的」靈感來自媽... 她受困駭客帝國怎麼辦

專訪最佳導演關家永母親／「媽的」靈感來自媽... 她受困駭客帝國怎麼辦