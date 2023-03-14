奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奈及利亞歌手Tems因參與創作電影《黑豹2：瓦干達萬歲》主題曲「Lift Me Up」而入圍 本屆奧斯卡 最佳原創歌曲獎項，然而，她身穿的禮服設計過於特殊，高聳巨大的頭飾阻擋了後座嘉賓的視線，引起觀眾強烈不滿。

很多收看奧斯卡轉播的觀眾在網上狠批Tems「自私」，還有一些明星及名人也在推特 開酸。

資深記者貝里尼(Jarrett Bellini)推文說：「想像你等了一輩子終於獲得參加奧斯卡的機會，結果卻坐在一團雲後面。」

Imagine waiting your whole life to be at the Oscars and you end up sitting behind a stratus cloud. pic.twitter.com/HQ8lSYQBUV — Jarrett Bellini (@JarrettBellini) March 13, 2023

Tems的頭飾不僅影響到後方觀眾，連坐在她旁邊的人也必須側身閃避。NBC新聞編輯辛頓(Eric Hinton)說：「典禮中坐在Tems旁邊的人真慘。看看他多麼掙扎。」

《絕命終結站》系列第一集男主角戴文沙瓦(Devon Sawa)表示自己就是坐在Tems後面的苦主。他在推特上說：「好消息是我有參加奧斯卡，壞消息是我什麼都看不見。」這則推文在爆紅後已刪除。

影片來源：YouTube Page Six