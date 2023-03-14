我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約70歲老翁「殺豬盤」戀愛騙局 5女被騙180萬

銀行跌深反彈 道指止連五跌

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

世界新聞網／即時報導
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奈及利亞歌手Tems因參與創作電影《黑豹2：瓦干達萬歲》主題曲「Lift Me Up」而入圍本屆奧斯卡最佳原創歌曲獎項，然而，她身穿的禮服設計過於特殊，高聳巨大的頭飾阻擋了後座嘉賓的視線，引起觀眾強烈不滿。

很多收看奧斯卡轉播的觀眾在網上狠批Tems「自私」，還有一些明星及名人也在推特開酸。

資深記者貝里尼(Jarrett Bellini)推文說：「想像你等了一輩子終於獲得參加奧斯卡的機會，結果卻坐在一團雲後面。」

Tems的頭飾不僅影響到後方觀眾，連坐在她旁邊的人也必須側身閃避。NBC新聞編輯辛頓(Eric Hinton)說：「典禮中坐在Tems旁邊的人真慘。看看他多麼掙扎。」

《絕命終結站》系列第一集男主角戴文沙瓦(Devon Sawa)表示自己就是坐在Tems後面的苦主。他在推特上說：「好消息是我有參加奧斯卡，壞消息是我什麼都看不見。」這則推文在爆紅後已刪除。

影片來源：YouTube Page Six

奧斯卡 推特 入圍

上一則

潔美李寇蒂斯後台說錯話 向記者求饒「別取消我」

延伸閱讀

好萊塢華人電影人不完全看懂「媽的多重宇宙」褒貶不一

好萊塢華人電影人不完全看懂「媽的多重宇宙」褒貶不一
湯姆克魯斯缺席奧斯卡 竟是為了躲妮可基嫚？

湯姆克魯斯缺席奧斯卡 竟是為了躲妮可基嫚？
奧斯卡最尷尬重逢...前女友低頭玩手機 假裝沒見到「貓王」

奧斯卡最尷尬重逢...前女友低頭玩手機 假裝沒見到「貓王」
奧斯卡頒原創歌曲獎主持口誤 網友批：印度不只寶萊塢

奧斯卡頒原創歌曲獎主持口誤 網友批：印度不只寶萊塢

熱門新聞

楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46
「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。（路透）

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

2023-03-13 00:45
奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

2023-03-12 23:32
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40

超人氣

更多 >
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓
加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光