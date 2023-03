奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

奈及利亞歌手Tems因參與創作電影《黑豹2:瓦干達萬歲》主題曲「Lift Me Up」而入圍 本屆奧斯卡 最佳原創歌曲獎項,然而,她身穿的禮服設計過於特殊,高聳巨大的頭飾阻擋了後座嘉賓的視線,引起觀眾強烈不滿。

很多收看奧斯卡轉播的觀眾在網上狠批Tems「自私」,還有一些明星及名人也在推特 開酸。

資深記者貝里尼(Jarrett Bellini)推文說:「想像你等了一輩子終於獲得參加奧斯卡的機會,結果卻坐在一團雲後面。」

Imagine waiting your whole life to be at the Oscars and you end up sitting behind a stratus cloud. pic.twitter.com/HQ8lSYQBUV