就是今晚 奧斯卡頒獎3大看點一次報給你

楊紫瓊能否成為史上第一位亞裔奧斯卡影后,是典禮上最被矚目的焦點之一。(路透資料照片)

第95屆奧斯卡金像獎於美東時間晚上8時起舉行頒獎典禮,超過10年沒出席的湯姆克魯斯再度回歸,「媽的多重宇宙 」楊紫瓊、關繼威可否成功獲獎,都是各方矚目焦點。

湯姆克魯斯超過10年重回奧斯卡殿堂,被視為典禮一大看點。(路透資料照片)

去年再度證明自己仍有強大票房號召力的湯姆克魯斯,以「捍衛戰士:獨行俠」重回奧斯卡殿堂,要角逐最佳影片,他身為製片之一,若該片真奪下壓軸大獎,他會得到一座小金人。而他走紅超過35年,從來沒有在奧斯卡演技獎上勝出,今年改換身分參賽,可否不再遺憾?

也因為湯姆克魯斯的超人氣,他現身奧斯卡典禮,不僅被視為一大看點,也被期待是拉抬收視的救星。在北美開出亮麗票房的「阿凡達:水之道」與「貓王艾維斯」也都獲最佳影片提名,也有機會吸引粉絲們收看頒獎典禮,為收視帶來加持。

本屆纏鬥最激烈的項目之一最佳女主角,「媽的多重宇宙」楊紫瓊和「TÁR塔爾」凱特 布蘭琪打得難分難解,部分賭盤開出的行情,兩人不相上下,其他則由凱特布蘭琪略勝,目前歐美的獎項記者與分析家最後預測,凱特布蘭琪在不少人心目中勝算還是大一些,哪怕她已經得過最佳女配角、女主角各一座。

倘若楊紫瓊能勝出,就會創下首位亞裔 女星封后紀錄,因此不只亞裔觀眾高度矚目,非亞裔的影迷也在觀察,有投票資格的美國影藝學院會員們是否願意建立新的里程碑。

按照慣例,影后獎大都由前一年的影帝頒發,因去年影帝威爾史密斯鬧出「掌摑克里斯洛克」的風波,被禁止參加美國影藝學院的活動10年,主辦單位找誰來代替,也讓各方好奇。

亞裔為主軸的「媽的多重宇宙」獲看好將有機會大勝,主辦單位也請到亞裔紅星甄子丹擔任典禮嘉賓,不過他稱香港「反送中」是暴動,引起10萬連署要求主辦取消邀請他參加,更有民運人士放話要到典禮現場抗議,大家都在看主辦單位如何因應,目前甄子丹還是會照計畫現身。

除了甄子丹外,哈里遜福特、妮可基嫚、安德魯加菲、凱特哈德森、珍妮佛康納莉、巨石強森、佛蘿倫絲普伊、休葛蘭、安蒂麥道威爾、麥可B喬丹、強納森梅傑斯、佩卓帕斯卡、安東尼奧班德拉斯、荷莉貝瑞等都會上台。休葛蘭與安蒂麥道威爾已被拍到一起上台彩排,讓人聯想到今年正是他倆合作的經典文藝喜劇「妳是我今生的新娘」29周年,有可能會在台上再度喚醒大家對這部名片的回憶。