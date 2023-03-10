奧斯卡會員毒舌公開投票秘辛 有人不想再看到她？

「TÁR塔爾」凱特布蘭琪是本屆奧斯卡影后備受看好的人選。圖／摘自imdb

第95屆奧斯卡金像獎將在美東時間周日晚舉行頒獎典禮，各大媒體近日訪問好幾位有投票資格的會員搶先匿名亮票，「媽的多重宇宙 」確實是不少人心目中給予第一名的最佳影片得主，但最佳男女主角大戰，仍然戰況膠著，呼聲比較不高的「法貝爾曼」蜜雪兒威廉絲都有支持票。

根據歐美媒體分析，影后之爭仍是「媽的多重宇宙」楊紫瓊 和「TÁR塔爾」凱特 布蘭琪的對決，匿名受訪的會員投票結果也是她們兩個咬得最緊。有曾參與過著名好評影集、大片等演出且一直頗獲評論讃賞的某男星，坦言：「真的希望不要再看到凱特布蘭琪了。」認為她一貫的冰冷、匠氣，嘲諷道：「她就是那種想要大家都喜歡她同時又維持電影明星地位的人。奇妙的是她和茱蒂戴維絲都來自澳洲，但茱蒂戴維絲演戲就讓人看得很舒服，也不會很刻意想要得到什麼。」他的最佳女主角，自然投給楊紫瓊。

「媽的多重宇宙」楊紫瓊強勢角逐奧斯卡影后。圖／摘自imdb

也有女演員表示今年的最佳女主角比較好投，因為凱特布蘭琪的演出明顯好過其他人，因此支持她。投給蜜雪兒威廉絲的會員表示她把婚變女性演得絲絲入扣，讓同樣有離婚經驗的自己被深深打動。

男主角方面，「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒、「伊尼舍林的女妖」柯林法洛、「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪3雄競爭激烈，彼此之間的差距不比楊紫瓊、凱特布蘭琪大，使得本屆奧斯卡帝后賽果更受到期待。