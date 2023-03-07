奧斯卡前瞻／媽的多重宇宙入圍11項 楊紫瓊為亞裔爭光

「媽的多重宇宙」楊紫瓊（右）和關繼威在好萊塢頒獎季收穫豐富。（美聯社）

第95屆奧斯卡 頒獎典禮將在3月12日登場，「媽的多重宇宙」在本屆奧斯卡中風光入圍11項，楊紫瓊、關繼威與許瑋倫等主演都入圍演技獎項。電影以多重宇宙的奇幻冒險包裝一個亞裔移民家庭 的故事，勾起不少觀眾共鳴。

「媽的多重宇宙」描述美國亞裔移民王秀蓮中年仍一事無成，正當家庭與稅務問題兩頭燒，丈夫突然自稱來自平行宇宙，還教她如何利用「宇宙搖」得到各個平行宇宙裡「其他秀蓮們」的技能，託付秀蓮阻止魔王「豬八土扒姬」毀滅世界。

奇幻冒險過程看似腦洞大開，暗喻中年亞洲移民努力面對生活困境與文化衝擊，並學著在面對這些挑戰的同時，與家庭成員磨合出更符合「美國夢」的相處之道。電影劇情引起許多移民家庭的共鳴，也讓台灣觀眾心有戚戚焉。

今年奧斯卡亞裔入圍大爆發，包括多重宇宙的楊紫瓊、許瑋倫（Stephanie Hsu，另譯史蒂芬妮許）和關繼威在內，共有4位亞裔影星入圍演技類獎項，其他技術獎項也能看見亞裔身影。

從「臥虎藏龍」的俞秀蓮到「媽的多重宇宙」王秀蓮，楊紫瓊憑一身真功夫再度打進奧斯卡。1980年代起不假替身之手的一系列香港武打片，是她引以為傲的演藝起點，1997年「007：明日帝國」的她已是能和007平起平坐、甩脫花瓶印象的龐德女郎。2000年與李安合作「臥虎藏龍」讓她成功打入國際市場，之後更不斷嘗試不同類型的電影，英雄片「星際異攻隊2」、科幻驚悚片「魔詭」都有她的身影。

許瑋倫在多重宇宙中與楊紫瓊分庭抗禮，飾演女兒角色一戰成名，她擁有百老匯與電視圈經歷，參演電影極佳表現不僅先後獲得演員工會獎與奧斯卡提名，還拿下獨立精神獎最突破演出獎（Best Breakthrough Performance）。

星途不順的關繼威多年後風光重返幕前，將在男配角獎項與「伊尼舍林的女妖」演員布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）、貝瑞柯根（Barry Keoghan）等人一較高下。

亞裔是美國社會第4大族群，但好萊塢由亞裔主演或以亞裔為主題的影視作品卻不多，奧斯卡95年歷史中鮮少有亞洲演員的身影。若今年楊紫瓊得獎，將寫下第一位亞裔奧斯卡影后紀錄，她也期待站在所有出色亞洲女演員的肩膀上，靠多重宇宙一舉打破玻璃天花板。