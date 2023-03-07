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奧斯卡影帝大戰 雙雄對決 「他」已無望？

記者蘇詠智／即時報導
奧斯汀巴特勒在英國拿下影帝大獎，奧斯卡勝出氣勢攀高。（路透資料照片）
奧斯汀巴特勒在英國拿下影帝大獎，奧斯卡勝出氣勢攀高。（路透資料照片）

第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮即將在13日舉行，備受矚目的影帝之爭，似已成為「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪與「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒的雙雄對決，氣勢最早衝上巔峰的「伊尼舍林的女妖」柯林法洛已被他們拋在身後。

根據奧斯卡過往偏愛演員扮演真實人物，或在外型上重大改變的口味，柯林法洛在3人之中最吃虧，因為他在「伊尼舍林的女妖」扮演的並非現實世界名人，也不需要增胖、減肥或扮老、扮醜。他從去年威尼斯影展擊退布蘭登費雪後氣勢一直領先，到今年初的金球獎還抱回一座最佳音樂或喜劇類影帝，哪知道後來布蘭登費雪連奪評論家選擇獎和美國演員工會獎雙料影帝，金球獎戲劇類影帝奧斯汀巴特勒更在柯林的主場—英國影藝學院電影獎勝出，讓柯林的氣勢嚴重受挫。

每年奧斯卡都會有東山再起的藝人贏得各方關愛眼神，今年的代表就是布蘭登費雪，不過「我的鯨魚老爸」片子本身評價有點兩極，北美票房不突出，略微削弱他的戰力。反觀「貓王艾維斯」北美熱賣1億5000萬美元，奧斯汀巴特勒把不朽巨星、人人在心目中都有既定印象的「貓王」艾維斯普里斯萊演得讓大多數人豎起大拇指，更連貓王家人都讚賞，難度之高為他大加分。

布蘭登費雪有各方的同情與重量級指標前哨獎支持，奧斯汀片子大賣又展現高難度演出，到底小金人會是誰的囊中物？周日就會見分曉。

柯林法洛氣勢已被其他對手超越。（歐新社資料照片）
柯林法洛氣勢已被其他對手超越。（歐新社資料照片）
布蘭登費雪東山再起打動不少人，拿下美國演員工會大獎。（路透資料照片）
布蘭登費雪東山再起打動不少人，拿下美國演員工會大獎。（路透資料照片）

奧斯卡 金球獎 電影

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