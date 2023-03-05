撞見男神更衣半裸壯肌 楊冪招認無感 表情藏不住

楊冪(右)、陳偉霆在「斛珠夫人」中展開一場師徒虐戀。圖／中視提供

中國流量女星楊冪 、人氣男神陳偉霆主演，古裝劇「斛珠夫人」上演虐心師徒戀，2人三度合作，私交甚好，提到一場感情戲，女方主動向師父告白「我好喜歡你」，自然不造作，但對私下的楊冪而言，她坦承：「我覺得海市（角色名）很勇敢，想把她的勇氣分我一些，如果我是她，我做不到這樣。」

該劇講述楊冪飾演的葉海市從小拜方諸(陳偉霆飾)為師，更名方海市，女扮男裝在霽風館學得一身本領，守護大徵和平，履立戰功，後奉命成為帝旭護衛。身為女主角，楊冪在劇中大多以男裝為主，花絮影片中，只見她拿過盔甲，就頻呼「好沉啊」，穿盔甲騎馬、吊鋼絲，拍起動作戲來，英姿颯爽，但實際上沉重的盔甲罩上古裝，加上天氣悶熱，拍來一點都不輕鬆，「每次穿上盔甲整個人都不好了」她哀嘆連連。

楊冪在「斛珠夫人」中穿上盔甲拍動作戲，扮相英姿颯爽。圖／中視提供

「斛珠夫人」是楊冪第三度與陳偉霆合拍戲劇，2人私交好，拍戲過程愉快，楊冪盛讚：「陳偉霆是世界上最完美的男人」，更直呼「陳偉霆是我心中獨一無二的方諸，沒有他就不拍」，而陳偉霆也曾受訪時提及之所以接演，一是因劇本，二則是因為楊冪，拍起感情戲、吻戲，「沒有任何尷尬跟波瀾，因為太熟了」。

楊冪(左)、陳偉霆在「斛珠夫人」中吻戲纏綿悱惻。圖／中視提供