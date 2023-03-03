我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結束清零步伐上 李強與習近平意見不一

炸雞迷注意 肯德基Double Down漢堡6日起回歸

TWICE攻美創紀錄 子瑜「撒嬌奶音講英文」甜到化

聯合新聞網╱即時報導
TWICE告示牌獲獎。圖／Billboard YouTube、IG
TWICE告示牌獲獎。圖／Billboard YouTube、IG

南韓女團TWICE從2015年出道至今邁入第8年，她們不再侷限於亞洲舞台，而是選擇前進美國，挑戰更高難度的音樂殿堂。1日晚間TWICE現身「Billboard’s 2023 Women in Music」，不僅奪下「突破獎」，同時也獻出英語單曲〈MOONLIGHT SUNRISE〉的現場演出。

TWICE得獎時由彩瑛及子瑜負責獎得獎感言，彩瑛用流暢的口語感謝粉絲一直以來的支持，能夠以突破獎開啟2023年，對TWICE來說別具意義，子瑜緊接著提到，想將獎項榮耀與每一位在TWICE圓夢之旅中，陪伴在身邊的人分享，並感謝大家的付出，她用甜甜的奶音喊出「We love you」時，瞬間引爆全場粉絲熱烈歡呼。

事實上，一講到登上國際舞台的南韓團體，大眾可能優先想到的是防彈少年團（BTS）或是BLACKPINK，但其實TWICE的成績也很可觀，在音樂串流平台Spotify於2022年公布的數據顯示，TWICE的歌曲自2018年上架平台後，僅用1797天播放量便突破60億，成為僅次於BTS第二快達成紀錄的南韓團體，也是最快達成紀錄的南韓女團，成績非常亮眼。

南韓 BTS Spotify

上一則

韓流鋒頭勁 蒂芙妮品牌大使選中BTS成員Jimin

下一則

張學友宣布半年內開個唱 曝這首歌讓他唱到泛淚

延伸閱讀

韓流鋒頭勁 蒂芙妮品牌大使選中BTS成員Jimin

韓流鋒頭勁 蒂芙妮品牌大使選中BTS成員Jimin

9m88露酥胸曲線、辣秀馬甲腹肌 網驚呼：真有料

9m88露酥胸曲線、辣秀馬甲腹肌 網驚呼：真有料
BTS柾國5300萬粉絲IG帳號一夕消失 450億資產放水流…

BTS柾國5300萬粉絲IG帳號一夕消失 450億資產放水流…
BTS第二位成員準備入伍 Jin喊話「J-Hope快過來」

BTS第二位成員準備入伍 Jin喊話「J-Hope快過來」

熱門新聞

周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
(噓！新聞)

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

2023-02-27 01:33
被瘋傳祕婚、懷孕，迪麗熱巴近日現身機場，再度引發熱議。(取材自微博)

瘋傳祕婚、懷孕 迪麗熱巴現身機場曝身材

2023-02-26 02:20
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

2023-02-24 12:41
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人