TWICE攻美創紀錄 子瑜「撒嬌奶音講英文」甜到化

TWICE告示牌獲獎。圖／Billboard YouTube、IG

南韓 女團TWICE從2015年出道至今邁入第8年，她們不再侷限於亞洲舞台，而是選擇前進美國，挑戰更高難度的音樂殿堂。1日晚間TWICE現身「Billboard’s 2023 Women in Music」，不僅奪下「突破獎」，同時也獻出英語單曲〈MOONLIGHT SUNRISE〉的現場演出。

TWICE得獎時由彩瑛及子瑜負責獎得獎感言，彩瑛用流暢的口語感謝粉絲一直以來的支持，能夠以突破獎開啟2023年，對TWICE來說別具意義，子瑜緊接著提到，想將獎項榮耀與每一位在TWICE圓夢之旅中，陪伴在身邊的人分享，並感謝大家的付出，她用甜甜的奶音喊出「We love you」時，瞬間引爆全場粉絲熱烈歡呼。

事實上，一講到登上國際舞台的南韓團體，大眾可能優先想到的是防彈少年團（BTS ）或是BLACKPINK，但其實TWICE的成績也很可觀，在音樂串流平台Spotify 於2022年公布的數據顯示，TWICE的歌曲自2018年上架平台後，僅用1797天播放量便突破60億，成為僅次於BTS第二快達成紀錄的南韓團體，也是最快達成紀錄的南韓女團，成績非常亮眼。