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韓流鋒頭勁 蒂芙妮品牌大使選中BTS成員Jimin

中央社洛杉磯2日綜合外電報導
韓國天團BTS成員Jimin（朴智旻）。路透
韓國天團BTS成員Jimin（朴智旻）。路透

珠寶品牌蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）今天宣布由韓國天團BTS成員Jimin（朴智旻）擔任最新品牌大使，延續奢華品牌紛紛找上K-pop明星當代言人的風潮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Tiffany & Co.今天表示，Jimin將在春天出席第一場品牌大使活動。

隨聲明發布Jimin的形象照。他上身僅著黑色西裝外套，右手手腕戴著中性珠寶系列Tiffany Lock手鐲。他也成為2021年韓國女團Blackpink成員Rosé之後，近年來第2位擔任Tiffany & Co.品牌大使的K-pop明星。

Jimin在新聞發布時表示，對於擔任品牌大使備感榮幸，並稱Tiffany & Co.的珠寶「有著對設計、創新和藝術的熱情」。

路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）的兒子、Tiffany & Co.產品與公關部門執行副總裁亞歷山大．阿爾諾（Alexandre Arnault）在聲明中形容，Jimin是一名「全方面的藝術家與表演者…他體現了Tiffany & Co.的活力、風格和現代感」。

LVMH於2019年收購Tiffany & Co.以來，韓國和中國顧客在公司營業額占據愈來愈大的比重。根據官網，Tiffany & Co.目前在韓國有20多家店舖，當中13家位於首爾。

LVMH今年1月公布財報，顯示Tiffany & Co在2022年創下破紀錄的傲人業績，並稱集團的珠寶名錶部門營收增加18%。LVMH旗下品牌還包括寶格麗（Bulgari）、豪雅（TAG Heuer）以及尚美（Chaumet）等。

高檔珠寶品牌愈來愈傾向利用K-pop明星發揮號召力，Blackpink另一名成員Jisoo去年5月為卡地亞（Cartier）形象大使。香奈兒（Chanel）、普拉達（Prada）和古馳（Gucci）近年來也紛紛找上韓國歌手、演員合作。

根據投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley），韓國奢侈品消費金額去年成長24%，來到168億美元，相當於人均消費325美元，成為全球奢侈品人均支出最高的國家。

除擔任Tiffany & Co.品牌大使之外，Jimin也將於3月24日發表個人專輯Face。

營收 投資 Morgan Stanley

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