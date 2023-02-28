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愛黛兒被爆祕密訂婚今夏完婚 情定NBA王牌經紀人

記者陳建嘉／即時報導
「美聲天后」愛黛兒傳出即將二婚，目前她的經紀公司尚未回應。(路透)
「美聲天后」愛黛兒傳出即將二婚，目前她的經紀公司尚未回應。(路透)

英倫美聲天后愛黛兒與交往2年多的NBA球星經紀人里奇保羅愛得火熱，近期更傳出訂婚，更預計可能在今年夏天舉行婚禮，如果屬實，這也是愛黛兒的第2段婚姻，她與前夫賽門柯奈基育有一子安傑羅，而她對私人情感一向低調，被媒體爆料以來，目前她的經紀公司尚未回應。

英媒「太陽報」、「每日郵報」引述八卦網站「Deux Moi」報導，指出愛黛兒最近在拉斯維加斯的演出中，戴著一枚耀眼的大鑽戒，就是男友里奇向她求婚時送上的鑽戒，消息人士更指出，其實早在去年2月，愛黛兒出席全英音樂獎頒獎典禮時，就已經戴著這枚鑽戒，目前至少已經訂婚1年，由於今年全球疫情趨緩，2人有意在今年夏天舉辦婚禮，但目前未獲證實。

愛黛兒與里奇保羅早是認識多年的朋友，在愛黛兒與前夫離婚後，便默默陪伴在旁，幫助愛黛兒走出低潮，愛黛兒甚至曾在一段訪談中大方提起這段過往，「里奇的出現讓人難以置信，在他身旁，我完全不會感到焦慮、緊張或疲憊」，更曾在洛杉磯巡迴演唱時，公開向台下的男友告白，「我愛他勝過一切」。

愛黛兒與前夫賽門柯奈基同樣也是多年好友，2人交往5年才結婚，只可惜婚姻僅維持3年，最終決定和平分手，這段婚姻結束並不完美，據悉曾讓她陷入低潮，更因此催生大獲好評的專輯「30」，直到離婚後，與久未見面的里奇相遇後才再次墜入愛河，2人近期越愛越高調，不僅共同出席今年的超級盃總決賽，更一起出席葛萊美獎頒獎典禮，愛黛兒上台領獎前還不忘獻吻男友。

「美聲天后」愛黛兒傳出即將二婚，目前她的經紀公司尚未回應。(路透)
「美聲天后」愛黛兒傳出即將二婚，目前她的經紀公司尚未回應。(路透)
愛黛兒(右)常常在IG秀出與經紀人男友里奇保羅相處的日常合照。圖／摘自IG
愛黛兒(右)常常在IG秀出與經紀人男友里奇保羅相處的日常合照。圖／摘自IG
愛黛兒(右)常常在IG秀出與經紀人男友里奇保羅相處的日常合照。圖／摘自IG
愛黛兒(右)常常在IG秀出與經紀人男友里奇保羅相處的日常合照。圖／摘自IG

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