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見證玄彬戀上孫藝真 女星看他們修成正果嘆：很羨慕

記者李姿瑩／台北即時報導
洪洙賢和劇本合照留念。圖／摘自IG
洪洙賢和劇本合照留念。圖／摘自IG

韓國話題狗血劇「紅氣球」顛覆觀眾三觀，完結篇收視率衝上11.6%。徐智慧感性向角色道別，上傳高中生美照吸引六位數粉絲按讚，受訪吐露想「婚」心聲和未來計畫。洪洙賢自封「紅氣球復仇者聯盟」，親曝痛快爆氣場面幕後秘辛。劇情反轉再反轉，最後一集依然在埋伏筆全網驚呆。

由徐智慧、洪洙賢主演的家庭狗血劇「紅氣球」堪稱2023年初韓劇圈黑馬劇，劇情腦洞大開再加上各種激情衝突場面輪番上演，讓觀眾看得目瞪口呆又大呼過癮，27日終於播出第二十集大結局，主演群紛紛發表劇終感言，徐智慧、洪洙賢近日接受韓媒訪問的內容也一併公開。

徐智慧透露其實當初只看了劇中人物關係圖和自己的角色說明就決定接演本劇，角色說明中只寫著「以前暗戀過朋友的先生」，並未註明兩人之後發展成婚外情關係，所以演員們之間都會開玩笑說是「被暗算了」，對自己來說這也是一部很有挑戰性的作品，甚至讓她覺得好像從未扮演過這麼難的角色。

而由於之前演出「愛的迫降」後，同劇的玄彬、孫藝真即傳出交往、結婚的好消息，這次在「紅氣球」中參演的李尚禹當初也是經由拍戲而與金素妍相識、結婚，因此當被韓媒提問「是否可以藉由作品遇見緣分」時，徐智慧表示，自己也問過李尚禹「和演員交往好嗎？」，李尚禹則回她說「各有優缺點」。

徐智慧接著透露其實是想結婚的，但不想像交作業般匆忙地結束這件事，希望緣分可以自然到來，不想刻意去找對象，雖然很羨慕那些能一起拍戲後成為情侶並結為夫妻的人，然而對自己來說卻又遙不可及，感覺「只像是別人的故事」。

過去一年就演了三部電視劇，連續工作了一年半的徐智慧最後透露今年計劃要好好休息再充電一下，希望有機會能出國，不過若有好作品上門的話還是會接拍。

徐智慧PO校服照謝粉。圖／摘自IG
徐智慧PO校服照謝粉。圖／摘自IG
徐智慧和李尚禹合照留念。圖／摘自IG
徐智慧和李尚禹合照留念。圖／摘自IG

氣球 復仇者聯盟 韓劇

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