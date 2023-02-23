星戰影集「曼達洛人」第3季回歸 微劇透：有更多打戲

佩德羅帕斯卡（左）與製作人強法夫洛再度回歸「曼達洛人」第三季，並出席英國宣傳活動。（圖：迪士尼提供）

佩德羅帕斯卡主演的星際大戰影集「曼達洛人」第三季將於3月1日正式回歸，在銀河帝國分崩離析後的動盪時代，曼達洛人和尤達寶寶「古古」將再續前緣展開全新的冒險旅程。前兩季在Disney + 上檔以來持續刷新收視紀錄，並一舉成為艾美獎入圍 最大贏家，作為Disney+ 知名度最高的「星際大戰」系列影集，一舉一動都受到外界關注，日前佩德羅登上「今夜秀」接受知名主持人吉米法倫專訪，只見吉米不停想套話，最終讓佩德羅也忍不住哀求，開玩笑說怕被換角。

佩德羅無法透露在最新第三季會有怎樣扣人心弦的新故事，僅透露全新一季的大場面絕對是前所未見，「有更多的動作戲，也有更多打動人心的故事」，然則吉米持續追問，讓他只得求繞，「我的角色一直都戴頭盔，分辨不出來我是誰，如果我講太多的話，我怕從第四季開始站在曼達洛人盔甲下的就不是我了」。

話雖如此，佩德羅仍對「曼達洛人」情有獨鍾，他接受美媒「帝國」雜誌訪問時，提到絕大部分的拍攝期間都得穿上全套盔甲，即便劇組持續優化這件盔甲，讓他的負擔不會太重，他仍叫苦連天表示視線非常模糊，「雖然敵人看不到盔甲裡面的臉，但其實我也看不清楚外面的樣子」。

佩德羅更說自己有時只要大口呼吸，眼前就會霧成一整片，真的什麼都看不見，「如果身邊有一個洞，我會掉進去」，但他仍感到自豪可以演出「曼達洛人」這個傳奇角色，「他可是「星際大戰」系列最酷也最神秘的英雄耶，只是請不要讓他站在任何洞的附近，好嗎？」並說這次再度扮演守護尤達寶寶「古古」的鋼鐵暖爸，越來越駕輕就熟，與特效打造的「古古」更像是一對合作無間的父子。