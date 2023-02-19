「媽的多重宇宙」雙導拿下導演工會獎 奧斯卡更近了？

「媽的多重宇宙」關家永（左）與丹尼爾舒奈特獲得美國導演工會獎，趙婷（中）負責頒發。（路透）

被視為奧斯卡 最佳導演 獎重要指標的「美國導演工會獎」宣布得獎名單， 「媽的多重宇宙 」關家永與丹尼爾舒奈特，擊退呼聲頗高的「法貝爾曼」史蒂芬史匹柏，讓他們成為奪得小金人最被看好的入圍者。在過去25年以來，美國導演工會獎得主只有4位沒拿下奧斯卡，其中「亞果出任務」班艾佛列克甚至未獲當屆奧斯卡最佳導演獎提名，奪得美國導演工會獎大獎，幾乎等於小金人在握。

今年入圍美國導演工會獎最佳電影導演除了「媽的多重宇宙」關家永與丹尼爾舒奈特、「法貝爾曼」史蒂芬史匹柏外，還有「伊尼舍林的女妖」馬丁麥多納、「捍衛戰士：獨行俠」約瑟夫柯辛斯基、「TÁR塔爾」陶德菲爾德。

外界一直將此獎視為關家永與丹尼爾舒奈特和史匹柏之間的競爭，「媽的多重宇宙」導演雙人組得到評論家選擇獎，而史匹柏則抱走金球獎，雖然史匹柏是影壇巨導，「媽的多重宇宙」北美票房超越「法貝爾曼」甚多，且奧斯卡提名項數上也是「媽的多重宇宙」領先「法貝爾曼」，史匹柏的氣勢逐漸落居雙導演之後，在奧斯卡上也有可能是雙導演再度獲獎。

對於這個結果，關家永直呼：「發生什麼了？」丹尼爾舒奈特也表示：「這真的太瘋狂了。」兩人本來都無法預料到他們這部與主流影片頗為不同的電影能夠成為奧斯卡等影視大獎的大熱門，關家永稱自己被教育身為導演要把自身想像成一個派對的主人，感謝演員們把他們最好的自我帶進兩人舉辦的瘋狂、荒謬卻美麗的個人派對。

過去也曾是此獎和奧斯卡得主的「游牧人生」導演趙婷、因「媽的多重宇宙」入圍本屆奧斯卡最佳女配角的許瑋倫，都在場與他們分享喜悅。