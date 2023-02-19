世紀婚禮背後超不堪？貝克漢富豪親家槓上婚顧互告

布魯克林貝克漢（左）與妮可拉佩茲的世紀婚禮，背後一團雞飛狗跳。圖／摘自IG

貝克漢家去年見證了長男布魯克與演出過「變形金剛4」的富豪千金妮可拉佩茲奢華的世紀婚禮，雖然之後被傳出妮可拉早在婚禮規畫的階段，就已經和婆婆維多莉亞槓上，之後兩人在巴黎時裝周演出「和解秀」，風波暫時告一段落。不料妮可拉的父親尼爾森對於婚禮顧問布雷根與格利加巴提出控訴，要兩人歸還13萬2000英鎊（約15萬7500美元）的押金，兩人則反控尼爾森違約、在婚禮籌備過程中不停干擾，也對妮可拉和母親克勞蒂亞提告，稱她們造成4萬1000英鎊（約4萬9000美元）的損失。

尼爾森佩茲（左）被揭露在女兒妮可拉婚禮前一個多月還想取消。圖／摘自IG

外界早先看貝克漢家與親家傳不和，已經多少察覺到家財萬貫的佩茲一家人都不好搞，恐怕有很多有錢人的怪毛病，從兩位婚禮顧問提出的證據，看來外界的印象沒有錯。

妮可拉佩茲原本找上替麥克道格拉斯與凱薩琳麗塔瓊斯規畫婚禮的婚禮顧問，結果那名婚顧跟他們工作了一年，最後以「檔期太忙」為由抽腿，將這個麻煩工作留給布雷根與格利加巴，想不到這也是她們兩人頭痛的開始。

婚禮顧問布雷根（左）與格利加巴對於前客戶怒提反控。圖／摘自官網

據聞妮可拉佩茲挑三揀四又不耐煩，光是個賓客名單就搞不定，又不熟悉檔案軟體，只會在簡訊溝通時不停地跟她們要求，趕快把出席人員的名字用最傳統的簡訊或電子郵件的形式寄給她，不要一堆花樣。而妮可拉傳給她們的簡訊，還有一堆拼字的錯誤，似乎並不是很在意會不會讓旁人留下不太好的印象。

可是對婚禮會場花朵的挑選，妮可拉意見可就多了，老是嫌花不夠白，兩位婚顧推薦給她不錯的樂團、可以在婚禮上獻唱，她覺得太俗氣，只想找主唱一個人。更妙的是，妮可拉花錢不手軟，光是個人的妝髮就砸下8萬5000英鎊（約10萬美元）加上相關人員的旅費，她的母親克勞蒂亞特別要兩位婚顧千萬不能讓她父親知道這件事，不然自己可能會被老公氣到殺掉。

果然到了婚禮前一個多月，尼爾森佩茲某天就當著兩位婚顧的面，表示要取消這場婚禮，諷刺罵道：「簡直是場狗屎秀。」克勞蒂亞則哀求他千萬不要取消，擔心會讓妮可拉的事業與形象受到打擊。與這些雞飛狗跳比起來，妮可拉和維多莉亞的不和，根本是小事一件。

妮可拉佩茲（左）與維多莉亞貝克漢傳嚴重不和。圖／摘自IG

兩位婚顧每天工作17小時，最後仍被開除，大罵尼爾森佩茲是「霸凌 人的百萬富豪」，卻反而對布魯克林 貝克漢讚譽有加，稱他是個「紳士」，一切表現都很得體。