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梅莉史翠普領軍漫威明星群 「別說不可能」預告推出

記者陳建嘉／即時報導
梅莉史翠普。（圖：Apple TV+提供）
梅莉史翠普。（圖：Apple TV+提供）

重磅影集「別說不可能」（Extrapolations）梅莉史翠普領軍（Meryl Streep），並找來「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、「永恆族」（Eternals）陳靜、基特哈靈頓（Kit Harington）等明星，一起共同演出，日前釋出正式預告，這部講述氣候災變正對人類所有一切關心事物造成劇烈影響的影集，同時也探討現實世界中不可忽視的全球議題。

「別說不可能」劇情由八條不同的故事線緊密交織組成，各自講述每位主角關於家庭、工作和感情的發展，而在面對全人類的共同挑戰氣候變遷的同時，也將分別顯露出每個身份與角色的不同反應和選擇。影集由「全境擴散」編劇史考特Z伯恩斯（Scott Z. Burns）所執導、撰寫劇本和擔任執行製作，這是他繼「全境擴散」後相隔近12 年度再次創作有關末日議題的作品，觀眾也將能在本劇中看見史考特獨有的視覺美學，偏冷的色調中又能見到精緻度，強調每個事件「過程」的漸進剪接和調動。

在釋出的正式預告中可見陶比麥奎爾、陳靜、演員大衛史威默也在這場末日倒數的舞台上。完整陣容包含梅莉史翠普、艾德華諾頓、基特哈靈頓、戴維德迪格斯（Daveed Diggs）、黛安蓮恩（Diane Lane）和印蒂拉巴馬（Indira Varma）皆參與演出。

「別說不可能」共八集，3月17日首播3集，最後一集播出時間為4月21日適逢世界地球日當週，期許能藉由影集響應不可忽視的氣候變遷問題。

基特哈靈頓。（圖：Apple TV+提供）
基特哈靈頓。（圖：Apple TV+提供）
陶比麥奎爾（左）與艾莎岡薩雷（右）。（圖：Apple TV+提供）
陶比麥奎爾（左）與艾莎岡薩雷（右）。（圖：Apple TV+提供）

氣候變遷 永恆族 蜘蛛人

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