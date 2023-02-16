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宣戰宋逸民？阿Ben檢舉教會「藝起發光」逃漏稅

記者林怡秀／即時報導
藝起發光發聲明，表示全力配合國稅局調查。（取材自臉書）
藝起發光發聲明，表示全力配合國稅局調查。（取材自臉書）

阿Ben(白吉勝)16日晚在臉書發文，透露日前檢舉藝起發光逃漏稅、涉嫌虛報薪資所得一事獲得國稅局來函通知已經成立專案調查，宋逸民昨晚也透過經紀人發出聲明，表示國稅局既然已展開調查，藝起發光也會全力配合，相信真相將會水落石出。

教會重申，協會因為長年舉辦愛在四月天，以及幫助台灣各教會的一些公益活動，對於每一位參與的藝人都有支付車馬費，並且都有取得他們親自簽名的勞報單，每一個簽名都有勞報的證據，因此都是完全按照國稅局的規定來開立參與執行業務所得給每一位藝人(附上白先生其中之一的勞報單)，所有的真相就等國稅局的整個調查出來之後會再公告給大家，也希望大家不要再利用媒體誣衊及混淆試聽。

到時候請該道歉的人道歉，該說明的人說明，傳道人的尊嚴和清白並不是可以這樣任意踐踏誣衊的。

以下為聲明全文：

藝起發光教會聲明：

既然國稅局已經介入調查，藝起發光也會全力配合國稅局這邊的調查，

相信不管是我們有沒有挪用過協會的資金來支付兒子英國的學費？以及我們現在住的房子是不是使用協會的金錢購買？以及我們夫妻有沒有靠宗教斂財？等等遭到誣衊或質疑的內容，都會水落石出。

還有人說藝起發光開立的收據到底可不可以使用？以及藝起發光有沒有涉嫌逃漏稅以及涉嫌謊報薪資所得？漏開收據？我們到底為什麼要完全按照國稅局的規定來開立這些執行業務所得，給所有參與過並領取協會活動車馬費的藝人？

相信一切都會真相大白，國稅局一定也會將所有金流調查清楚並將結果告知他們。

教會重申，協會因為長年舉辦愛在四月天，以及幫助台灣各教會的一些公益活動，我們對於每一位參與的藝人都有支付他們車馬費，並且都有取得他們親自簽名的勞報單，每一個簽名都有勞報的證據，因此我們都是完全按照國稅局的規定來開立參與執行業務所得給每一位藝人(附上白先生其中之一的勞報單)，所有的真相就等國稅局的整個調查出來之後會再公告給大家，也希望大家不要再利用媒體誣衊及混淆試聽。

到時候請該道歉的人道歉，該說明的人說明，傳道人的尊嚴和清白並不是可以這樣任意踐踏誣衊的。

(出埃及記 23:1)

不可隨夥布散謠言，不可與惡人連手妄作見證。

國稅局 宋逸民 英國

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