花邊教主祕密卸貨 和死侍升格4寶爸媽 平坦小腹露餡

布蕾克萊佛莉（中）與丈夫、婆婆合照，孕肚明顯消失大半，原來已祕密生產。（取材自Instagram）

向來是時尚 焦點的「花邊教主」（Gossip Girl）布蕾克萊佛莉（Blake Lively），近日在社群網站 上發布養生餐與運動成果的新照片，尤其她與主演「死侍」（Deadpool）的丈夫萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、萊恩的母親譚美 合照，她的肚子幾乎恢復平坦，完全不像孕婦，「時人」稱她和萊恩已經建立了一個「六口之家」，宣告兩人的第四個孩子已經誕生，他們之前共有3個女兒，最小的寶寶性別尚未公開。

布蕾克和萊恩分別是時尚界、演藝界的紅人，一舉一動備受矚目，去年9月中旬布蕾克在活動上公開秀出孕肚，表示已經又要有第4個孩子，狗仔攝影立刻擠在她家附近，想拍到她懷孕期間的居家生活面貌，她不堪其擾到最後乾脆自己在社群網站上發布一堆大肚子的照片，讓外界一次看個夠，免得3個女兒受到驚擾。想不到才快半年，她已經把孩子生下來，又恢復輕盈，好像變化都只在彈指之間。