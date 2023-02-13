花邊教主祕密卸貨 和死侍升格4寶爸媽 平坦小腹露餡
向來是時尚焦點的「花邊教主」（Gossip Girl）布蕾克萊佛莉（Blake Lively），近日在社群網站上發布養生餐與運動成果的新照片，尤其她與主演「死侍」（Deadpool）的丈夫萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、萊恩的母親譚美合照，她的肚子幾乎恢復平坦，完全不像孕婦，「時人」稱她和萊恩已經建立了一個「六口之家」，宣告兩人的第四個孩子已經誕生，他們之前共有3個女兒，最小的寶寶性別尚未公開。
布蕾克和萊恩分別是時尚界、演藝界的紅人，一舉一動備受矚目，去年9月中旬布蕾克在活動上公開秀出孕肚，表示已經又要有第4個孩子，狗仔攝影立刻擠在她家附近，想拍到她懷孕期間的居家生活面貌，她不堪其擾到最後乾脆自己在社群網站上發布一堆大肚子的照片，讓外界一次看個夠，免得3個女兒受到驚擾。想不到才快半年，她已經把孩子生下來，又恢復輕盈，好像變化都只在彈指之間。
有網友忍不住嘆道：「每一次從大肚子到恢復原來的身材都快到讓人不知所措，她總是喜歡這樣『驚嚇』大家。」也有人不得不佩服她身為藝人又是時尚偶像，非常注意不能讓大家對她的體型與身材失望，所以嚴格控制飲食與勤作運動，盡可能在最短時間回復到本來的樣子。
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