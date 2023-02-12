李奧納多狄卡皮歐唯一深愛的、超過25歲女性只有她？

李奧納多狄卡皮歐（中）曾經帶老媽艾美琳（右）與女友芭萊菲莉一起參加電影界盛會。（路透資料照片）

影壇天王李奧納多狄卡皮歐的感情生活，近來成為各方矚目的焦點，他雖然年紀愈來愈接近半百，女友卻愈換愈年輕，到了讓很多人看不下去的地步。他在上一任女友卡蜜兒莫隆尼滿25歲沒多久就提分手，等於坐實了外界戲稱他「只交往25歲以下女性」並非虛構，以往視他為偶像的女性，接二連三在社群網站 上表達對他的失望，認為他「專吃嫩草」的行為很惡心，英國「每日郵報」更下了超狠毒的標題：「唯一一位超過25歲、李奧納多狄卡皮歐深愛的女性？就是他媽媽！」

李奧納多狄卡皮歐（左）與母親艾美琳很親密，有時也會一起出席公開場合。（歐新社資料照片） 艾美琳（左）對兒子李奧納多狄卡皮歐在演藝圈的成功，厥功甚偉。（路透資料照片）

儘管如此下標十分的不給李奧納多面子，卻也相當接近事實。李奧納多的母親艾美琳在二次大戰晚期的德國 小鎮出生，小時曾經歷過戰亂，日子很不好過，後來一家移民到美國，她誓言要給孩子更好的生活，之後她接受的教育 、訓練，都是以未來當個律師的秘書為目標，卻碰上了賣漫畫的李奧納多父親，兩人結婚生下李奧之後就感情破裂，然而李奧的父親在離婚後還是暫時住在他們家的附近，沒有切斷與兒子的聯繫，可是李奧和母親的關係比父親好很多。

艾美琳為母則強，以「單親媽」之姿，把兒子養大，李奧納多才要上中學時就堅定表示想當演員，她也咬牙讓他追求夢想，在他成功成為好萊塢的青少年演員，她又嚴格保護他，不讓他有機會像其他的紅牌童星一樣染上惡習，生活變糜爛。在他長大後紅遍影壇，總是成為狗仔隊偷拍的目標，她又要常常擋在前面、免得他被過度干擾，她還時常代替他出席公開的活動，有時甚至與他的女友結伴出席，到老還為了兒子盡心盡力。

也難怪艾美琳會是李奧納多唯一真正愛的、超過25歲女性，只是艾美琳有沒有教過他要對那些年輕、美豔的交往對象專情如一、負責到底？外人可就不得而知了。