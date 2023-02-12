「房子是我賣給隋棠的」房仲還原賣房始末 7點親解疑雲

隋棠(左)與老公近來陷「家宅不寧」風波。圖／摘自臉書

隋棠 夫妻與樓下鄰居爆發噪音擾鄰紛爭，循法律途徑解決，而雙方各有各的說法，而10日晚間，房仲陳泰源於臉書 發文表示「是的，房子，是我賣給隋棠的」，並列七點說明還原當初隋棠豪宅的交易過程，並就他所知解答了一些紛爭中的疑點。

房仲列出七點，包括「隋棠私底下破口大罵管理員？」、「房子歷史」、「樓上住戶的人口結構」、「風吹樹葉、玩溜滑梯，吵到樓下？」、「房價便宜」、「為何樓下的前屋主，從未反映樓上有噪音問題？」、「樓下A母女，為何後期才開始抱怨？」、「賣給隋棠時，房仲有告知樓下的狀況嗎？」進行說明。

房仲表示，隋棠是否有罵管理員，需管理員親自說明，但就他帶隋棠看房、帶設計師討論裝修，簽約交屋共5次並面，隋棠都很有禮貌，不時點頭微笑，甚至當時該戶還有租客 ，對方希望能和隋棠拍照時，隋棠也親切應允。

房仲也說明，「溜滑梯」是前屋主施做，且溜滑梯是設置在樓中樓，理應不會吵到樓下住戶，如果樓下住戶真的受影響，可能表示真的比較敏感的。而「櫻花樹」是前前屋主種植的，前屋主接手照料，「所以我相信，隋棠小姐一定是很無奈、很心痛才把樹給砍了。」

而對於隋棠入手該戶時價格相對低，房仲也解釋是並非前屋主知悉樓下住戶狀況所以願降價出售，而是當時房市情況所致，而曾反應樓下住戶敏感的其實是租客，當時對方告知他樓下住戶情況，還交代他提醒買家務必裝隔音設備，後來該戶就由隋棠購入。

房仲陳泰源表示，「隋棠到底是不是惡鄰居？任何人都不該妄下定論，包括我，但是，有些客觀的事實，我認為有必要讓大眾知道與釋疑」。他坦言發這篇文章需莫大勇氣，若因此捲入此案的訴訟紛爭，「若因為這次的聲明，日後被捲入其訴訟糾紛，我也會秉持公正、中立、不偏袒任何一方的態度，照實地講。」最後他也補充表示，通常如果客戶告知有淺眠、敏感困擾，他都會建議對方「買透天、別墅或頂樓」。