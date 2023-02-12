梁朝偉隔10年悄悄抵台 為這件事亮相會33年老友

梁朝偉。本報系資料照片

暌違10年，香港巨星梁朝偉 終於訪台；繼2013年第50屆金馬獎，梁朝偉到台灣參與盛會後，這次再次訪台，據悉是準備為33周年「悲情城市」首映會站台，給久未見面的影迷一份驚喜。

近年受疫情 影響，海內外明星都難四處會粉絲，但梁朝偉卻從未在台灣大銀幕上缺席，從去年2月「春光乍洩」、4月「重慶森林」重映、9月「花樣年華」4K修復版，到去年底「無間道」三部曲相隔20年以4K修復重映，此外新片也輪番上映，與周迅合演的「無名」，今年初在中國賀歲檔登場，首次和郭富城合作的新片「風再起時」，也將在17日首映，而33年前主演並一舉成為經典的「悲情城市」，也將於24日重上大銀幕。

梁朝偉去年在南韓釜山影展 曾透露，最想讓新一代觀眾欣賞的作品，就是他在台拍攝的「悲情城市」。這部台灣影史首部榮獲威尼斯影展金獅獎的巨作，能見到梁朝偉首次在銀幕上巨細靡遺、行禮如儀拍完結婚大戲，至今仍讓他充滿回憶。據悉這次訪台，梁朝偉不僅會快閃出席14日的首映會，也會抽空與合作「悲情城市」的老朋友們吃飯，粉絲也有望在街上與他不期而遇。