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「鐵達尼號」殘骸預估7年後消失 李奧試鏡曾拒念台詞

記者陳建嘉／即時報導
李奧納多狄卡皮歐(左)和凱特溫絲蕾主演的「鐵達尼號」是不朽愛情經典片。圖／迪士尼提供
李奧納多狄卡皮歐(左)和凱特溫絲蕾主演的「鐵達尼號」是不朽愛情經典片。圖／迪士尼提供

經典愛情片「鐵達尼號」即將再度重映，25年前電影上映後如此成功，除了李奧納多狄卡皮歐和凱特溫絲蕾的化學效應，導演詹姆斯卡麥隆更特地帶著劇組團隊一同潛水，拍攝沉在海底的郵輪面貌。而沈睡在海底的鐵達尼號，在1912年撞上冰山造成1514人罹難後，至今殘骸依舊躺在大西洋海底，據報導因腐蝕過於嚴重，預估殘骸會在7年後完全消失。

李奧與凱特在銀幕前火花四射，私底下卻未來電，凱特溫絲蕾表示，他們的友情能持續25年，是因李奧納多一直把她當哥兒們，「我覺得我們感情如此深厚長久，是因為我們之間沒有浪漫的感覺」。

凱特溫絲蕾第一次與李奧試鏡後，就期盼能與他合作，她甚至告訴導演詹姆斯卡麥隆：「你不用我沒關係，但你一定要用李奧，他太適合傑克這個角色了！」

當時李奧納多已經憑著「羅密歐與茱麗葉」等片成為一線小生，桀驁不馴的性格及英俊的外貌讓他獲得粉絲青睞。他與導演首次會面就引起製片場女性員工極大的興趣，導演詹姆斯卡麥隆回憶：「我坐在會議室裡，準備見李奧，當我環顧四周，發現所有的女性都在會議室裡，她們好像等著開會，但其實只是想見他。」

導演透露，凱特溫絲蕾憑著出色的試鏡替自己贏得了角色。但傑克的產生就沒那麼順利，而且李奧納多試鏡當天竟然拒絕與凱特唸台詞，導演因此告訴他：「謝謝你花時間過來！」李奧十分震驚問：「你是說如果我不念台詞，我就得不到這個角色？」卡麥隆不容任何妥協，於是李奧心不甘情不願地念起台詞，一開始相當消極，直到他進入了角色，當時頭頂的光芒像陽光灑在他身上，卡麥隆了解他終於找到了傑克。

其實最早李奧納多曾對「傑克」說了No，因為他向來喜歡挑戰不同且艱難的角色，但卡麥隆說：「製片方要我去找別人，不過凱特真的很喜歡他，於是我決定再說服李奧！」這個決定太過正確，而李奧和凱特在銀幕上的化學反應，幫助「鐵達尼號」獲得了空前的成功。

電影中傑克不但教了蘿絲跳舞，還讓她學會吐口水，凱特在未婚夫(比利贊恩飾演)試圖阻止她離去時朝他臉上吐口水，據說，比利贊恩沒料到會有這段即興表演，因此他臉上的震驚和嫌惡是絕對真實的。

李奧納多狄卡皮歐(右)和凱特溫絲蕾主演「鐵達尼號」一度是影史票房冠軍。圖／迪士尼...
李奧納多狄卡皮歐(右)和凱特溫絲蕾主演「鐵達尼號」一度是影史票房冠軍。圖／迪士尼提供
李奧納多狄卡皮歐(右)和凱特溫絲蕾在銀幕前火花四射。圖／迪士尼提供
李奧納多狄卡皮歐(右)和凱特溫絲蕾在銀幕前火花四射。圖／迪士尼提供

凱特 導演 電影

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