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越南神曲蔡依林跟著跳 原唱由黑翻紅故事超勵志

中央社河內7日專電
越南洗腦神曲「叮叮噹噹」紅遍亞洲，連台灣歌手蔡依林(中)也跟著起舞。(截自Instagram)
越南洗腦神曲「叮叮噹噹」紅遍亞洲，連台灣歌手蔡依林(中)也跟著起舞。(截自Instagram)

越南洗腦神曲「叮叮噹噹」紅遍亞洲，連台灣歌手蔡依林也跟著起舞。這首歌由35歲的越南歌手黃垂玲演唱，她曾因性愛影片遭外流而沉寂一時，憑藉自身努力走出陰霾並再度翻紅。

蔡依林的姊姊蔡旻紋1月29日在社群平台上傳一段蔡依林大跳越南洗腦神曲「叮叮噹噹」的影片，蔡依林在22秒的影片中扭腰擺臀，讓粉絲們一飽眼福，也引來越南媒體關注。

網路媒體越南快訊（VnExpress）在報導中指出，43歲的蔡依林是台灣最成功的歌手，她所跳的舞曲是黃垂玲（Hoang Thuy Linh）的作品see tinh（一見鍾情），這首歌已走紅台灣、中國、日本、韓國等亞洲國家。

早在蔡依林之前，包括韓團Super Junior團員等多名歌手與運動員都曾在「叮叮噹噹」的旋律中舞上一段，相關影片累計播放超過40億次。歌迷表示，喜歡see tinh這首歌是因為旋律動感，歌詞朗朗上口，編舞可愛。

黃垂玲1988年8月11日出生於越南河內市，19歲那年在電影「黃鶯日記2」中擔綱女主角，成為當時越南年輕人最喜愛的演員之一，就在身價看漲的同時，她的性愛影片遭外流，形象重挫並飽受觀眾抵制。

當時正在上映的「黃鶯日記2」不得不因此停播。越南觀眾認為，她的形象對年輕人帶來負面影響，以致許多演出與合約都告吹。儘管是被害人，但她的生活與事業大受打擊，不得不在電視上向大眾道歉。

黃垂玲2008年起轉而擔任模特兒和網路遊戲代言人，偶爾現身一些公開活動，但都不接受採訪。此外，關於她被禁演的消息也甚囂塵上，直至越南表演藝術局於2008年10月發文允許黃垂玲在全國展開藝術活動才平息風波。

沉寂一陣子之後，黃垂玲希望能進軍音樂圈重新贏得觀眾認可，進而在網路發表「風葉的愛情故事」和「有時候我想哭」兩首歌曲，終於開始獲得一些中小型的表演機會。

2010年底，黃垂玲發行了第一張同名專輯「黃垂玲」，首支MV「夢幻節拍」誕生並一炮而紅。這支MV以充滿活力的電子音樂和現代拍攝手法為特色，並由曾與流行音樂之王麥可傑克森（Michael Jackson）合作的舞者編舞。

黃垂玲自此擺脫純潔溫柔的形象，轉向性感風格。在接下來的3年內，她不斷發行「給彼此自己的路」、「震動」、「墜落」和「繩索」等多首歌曲和MV，且每一首都受到市場歡迎。

黃垂玲2015年受邀與一些越南歌手一起參加音樂遊戲比賽節目The Remix - Harmony and Light。然而，在開幕之夜前，她的演出被取消。主辦單位只是簡短說明：「等有其他合適的機會，會和她一起合作。」

從哪裡跌倒就從哪裡站起來，黃垂玲2016年再次參加這項比賽。這一次，她的演出與團隊受到肯定。她接著發行「漂流湯圓」並獲多項大獎提名，也讓她正式揮別性愛影片遭外流的陰霾，再次受邀成為品牌代言人。

觀眾不再只是好奇黃垂玲在醜聞發生後的生活和工作，而是逐漸認可了她的音樂。她也藉著自傳「黃鶯和鳳凰」向粉絲們娓娓道來在演藝路上的起伏與曲折，冷靜勇敢地向大眾自白昔日風雨。

影片來源：YouTube Hoàng Thùy Linh

越南 蔡依林 社群

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