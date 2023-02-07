李奧納多最新緋聞女19歲 「鐵達尼號」上映6年後才出生

伊登波蘭妮是年輕亮麗的以色列模特兒。圖／摘自IG

金獎影帝李奧納多狄卡皮歐傳只愛跟年輕嫩妹交往，歷任女友年過25歲之後就會被他「放生」，上一段認真交往的卡蜜兒莫隆尼正好就在25歲生日後沒多久即與他分手，外界都對他的堅持感到不可思議。雖然他在卡蜜兒之後曖昧了27歲、已有小孩的名模吉吉哈蒂德，卻很快又和出身演藝世家的23歲模特兒維多莉亞拉瑪斯過從甚密，他最新的緋聞 對象伊登波蘭妮更只有19歲，連他的超級名作「鐵達尼號」上映時都還沒出生。

李奧納多狄卡皮歐（左圖左），被拍到和19歲模特兒伊登波蘭妮（左圖右、右圖）在一起。圖／摘自twitter

儘管李奧納多還是持續受到迷妹的歡迎，永遠都有想獲他青睞、25歲以下的辣模主動貼近他，但他這種作風在不少成熟女性眼中，真的非常令人反感。加拿大出身、長期在英國 發展的喜劇演員兼作家與主持人凱薩琳萊恩就忍不住轉貼了標題為「沒有太多人討論快50歲的李奧納多狄卡皮歐和19歲的年輕女生走得很近這件事」的新聞報導，接著寫道：「這樣的事情我已經整整講了7年了。」

李奧納多狄卡皮歐專愛嫩妹，引起不少網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）

另外一位女性專欄作家凱特 琳莫蘭留言回覆：「我覺得他根本有『鐵達尼號後遺症』，他一直約會這些年輕美眉，好像自己還在演那部片的年紀，而且度假時永遠都在遊艇上，他需要馬上去看醫生。」凱薩琳立刻回應：「今年『鐵達尼號』對他來說也已經太老了。」因為片子上演剛剛好超過25周年。

有網友還是挺李奧納多，反問凱薩琳：「他到底犯了什麼罪？他們都已經是成年人了。」凱薩琳則回答：「沒犯法啊，但這就是個令人惡心到毛骨悚然的交往模式。」

不少網友對於李奧納多的「專吃嫩草癖」也不敢恭維，紛紛嘲諷：「李奧納多的女友實在太年輕了，連高中課業都被新冠肺炎打斷。」或是「如果她連『威探闖通關』演什麼都不知道，老兄，她對你來說真的太小了。」