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李奧納多最新緋聞女19歲 「鐵達尼號」上映6年後才出生

記者蘇詠智／即時報導
伊登波蘭妮是年輕亮麗的以色列模特兒。圖／摘自IG
伊登波蘭妮是年輕亮麗的以色列模特兒。圖／摘自IG

金獎影帝李奧納多狄卡皮歐傳只愛跟年輕嫩妹交往，歷任女友年過25歲之後就會被他「放生」，上一段認真交往的卡蜜兒莫隆尼正好就在25歲生日後沒多久即與他分手，外界都對他的堅持感到不可思議。雖然他在卡蜜兒之後曖昧了27歲、已有小孩的名模吉吉哈蒂德，卻很快又和出身演藝世家的23歲模特兒維多莉亞拉瑪斯過從甚密，他最新的緋聞對象伊登波蘭妮更只有19歲，連他的超級名作「鐵達尼號」上映時都還沒出生。

李奧納多狄卡皮歐（左圖左），被拍到和19歲模特兒伊登波蘭妮（左圖右、右圖）在一起...
李奧納多狄卡皮歐（左圖左），被拍到和19歲模特兒伊登波蘭妮（左圖右、右圖）在一起。圖／摘自twitter

儘管李奧納多還是持續受到迷妹的歡迎，永遠都有想獲他青睞、25歲以下的辣模主動貼近他，但他這種作風在不少成熟女性眼中，真的非常令人反感。加拿大出身、長期在英國發展的喜劇演員兼作家與主持人凱薩琳萊恩就忍不住轉貼了標題為「沒有太多人討論快50歲的李奧納多狄卡皮歐和19歲的年輕女生走得很近這件事」的新聞報導，接著寫道：「這樣的事情我已經整整講了7年了。」

李奧納多狄卡皮歐專愛嫩妹，引起不少網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐專愛嫩妹，引起不少網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）

另外一位女性專欄作家凱特琳莫蘭留言回覆：「我覺得他根本有『鐵達尼號後遺症』，他一直約會這些年輕美眉，好像自己還在演那部片的年紀，而且度假時永遠都在遊艇上，他需要馬上去看醫生。」凱薩琳立刻回應：「今年『鐵達尼號』對他來說也已經太老了。」因為片子上演剛剛好超過25周年。

有網友還是挺李奧納多，反問凱薩琳：「他到底犯了什麼罪？他們都已經是成年人了。」凱薩琳則回答：「沒犯法啊，但這就是個令人惡心到毛骨悚然的交往模式。」

不少網友對於李奧納多的「專吃嫩草癖」也不敢恭維，紛紛嘲諷：「李奧納多的女友實在太年輕了，連高中課業都被新冠肺炎打斷。」或是「如果她連『威探闖通關』演什麼都不知道，老兄，她對你來說真的太小了。」

最毒舌的網友則寫道：「李奧納多狄卡皮歐正在和19歲的青春女神約會，現在開始他還有6年可以跟她在一起，在她太老之前，簡直是最偉大的真愛。有趣的事實：『鐵達尼號』首映時，她只有-7歲，實在好激勵人心啊。」

凱薩琳萊恩受不了年近半百影壇天王只交往不到25歲的年輕女生。圖／摘自IG
凱薩琳萊恩受不了年近半百影壇天王只交往不到25歲的年輕女生。圖／摘自IG

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