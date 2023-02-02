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「哈利波特」拍了10年 「榮恩」魯伯葛林特直呼窒息

記者蘇詠智／即時報導
魯伯葛林特成年後戲路大轉變，與小時候的憨厚搞笑差很多。（路透資料照片）
魯伯葛林特成年後戲路大轉變，與小時候的憨厚搞笑差很多。（路透資料照片）

英國男星魯伯葛林特因為在「哈利波特」系列電影中扮演哈利最好的朋友榮恩而知名，就算到現在還是會有人直接喊他「榮恩」，他也仍會給他們回應，笑言：「好像是我的第2個名字。」雖然當年打敗一堆對手才爭取到這個角色，接下來連續10年都等於在霍格華茲魔法學校度過，魯伯直呼有「窒息」的感覺，因為一年到頭不是在演榮恩，就是在為片子做宣傳，到最後榮恩和自己已經沒有區隔，彼此間的界限變得很模糊。

魯伯葛林特坦言拍攝「哈利波特」電影片集到最後，已經不太像在演榮恩，因為榮恩和他本來的個性互相融合，他與榮恩愈來愈像，到了殺青以後，人生中第一次他沒有被已排定的計畫佔據所有時間，終於有空做自己。他透露他和扮演哈利的丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森、「跩哥」湯姆費頓等，都是童星時期就成名，因此他認為外界始終在期待他們走上「童星必經過程」：太小就太紅、變成小大人、身心受到摧殘、影響身心狀況、迅速過氣…他覺得外界愈這樣期待，自己就愈想走出一條不一樣的路，現在看來他和其他幾位夥伴，真的都沒有出現類似這樣的情況。

有趣的是，近年來魯伯彷彿變成「靈異第六感」印度裔驚悚片名導奈沙馬蘭的新愛將，彼此從合作影集「靈異女僕」一路到近期將上映的電影「敲敲門」，外界形容這是魯伯事業上的「文藝復興」，認為他終於擺脫了「榮恩」的形象，他和奈沙馬蘭其實早在「哈利波特」一度洽談奈沙馬蘭執導時就結識，到現在終於成為工作上的好搭檔。魯伯樂見「哈利波特」再度重拍或被改編成電視影集，覺得這樣的表現方式會很不錯。

魯伯葛林特（右）從小就在「哈利波特」系列中擔任要角之一。圖／摘自imdb
魯伯葛林特（右）從小就在「哈利波特」系列中擔任要角之一。圖／摘自imdb
魯伯葛林特是「敲敲門」中的神秘人物之一。圖／UIP提供
魯伯葛林特是「敲敲門」中的神秘人物之一。圖／UIP提供

哈利波特 電影 艾瑪華森

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