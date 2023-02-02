「哈利波特」拍了10年 「榮恩」魯伯葛林特直呼窒息

魯伯葛林特成年後戲路大轉變，與小時候的憨厚搞笑差很多。（路透資料照片）

英國男星魯伯葛林特因為在「哈利波特 」系列電影 中扮演哈利最好的朋友榮恩而知名，就算到現在還是會有人直接喊他「榮恩」，他也仍會給他們回應，笑言：「好像是我的第2個名字。」雖然當年打敗一堆對手才爭取到這個角色，接下來連續10年都等於在霍格華茲魔法學校度過，魯伯直呼有「窒息」的感覺，因為一年到頭不是在演榮恩，就是在為片子做宣傳，到最後榮恩和自己已經沒有區隔，彼此間的界限變得很模糊。

魯伯葛林特坦言拍攝「哈利波特」電影片集到最後，已經不太像在演榮恩，因為榮恩和他本來的個性互相融合，他與榮恩愈來愈像，到了殺青以後，人生中第一次他沒有被已排定的計畫佔據所有時間，終於有空做自己。他透露他和扮演哈利的丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森 、「跩哥」湯姆費頓等，都是童星時期就成名，因此他認為外界始終在期待他們走上「童星必經過程」：太小就太紅、變成小大人、身心受到摧殘、影響身心狀況、迅速過氣…他覺得外界愈這樣期待，自己就愈想走出一條不一樣的路，現在看來他和其他幾位夥伴，真的都沒有出現類似這樣的情況。