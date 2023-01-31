花美男→花熟男…他浮誇模仿空姐 細長腿羨煞姐妹

張根碩模仿「黑暗榮耀」裡的空姐。圖／摘自쿠팡플레이 Coupang Play YouTube

「亞洲王子」張根碩近年來宛如橡皮人，身形忽胖忽瘦，小V臉一度消失出逃，當年的花美男中年發福，令不少粉絲吃驚。而他自從5年前接演「Switch－改變世界」後，張根碩彷彿暫別小螢幕，如今主演的懸疑新劇「誘餌」終於播出，讓不少「鰻魚」（粉絲官方名稱）興奮不已，為了宣傳新戲還上SNL Korean扮女裝、模仿「黑暗榮耀」裡的空姐，一雙纖細長腿、嬌氣模樣，立馬晉升花熟男。

張根碩童星出身，以「原來是美男」、「愛情雨」、「瑪麗外宿中」等劇走紅，受封為「亞洲王子」。暌違5年後，他以「誘餌」重返小螢幕，成為他退伍後的首部作品，而他在劇中飾演重案組刑警，奉命重啟調查詐騙 真相，將與許成泰飾演的詐騙案主謀有不少對手戲，為符合戲裡的形象，張根碩也一改花美男風格，留起滿臉鬍渣造型，顯得成熟穩重。