「蝙蝠俠」羅伯派汀森跌下王座「全球第一帥」換他當

雷吉尚佩吉是通過「黃金比例」認證的全球第一俊男。圖／摘自IG

娛樂圈永遠不缺漂亮面孔，就算曾經備受喜愛的俊男美女，也時時需要面對更新、更有吸引力的人來競爭這種強大威脅。向來以古希臘「黃金比例」為評選標準的英國醫美研究單位，公布最新「全球最英俊男子」的名單，昔日登上過冠軍的「蝙蝠俠」羅伯派汀森掉到第6名，「柏捷頓家族：名門韻事」首季男主角雷吉尚佩吉成為新的第1名。

無怪乎羅伯派汀森近日接受訪問時，大批好萊塢對「男性美」的嚴苛標準，吐了一堆保持健碩體格的苦水，還大嘆：「這一行永遠有人比你更健美、體態更好。」其實，連臉蛋也是一樣，總是會有更俊俏或帥氣的新面孔冒出來，因此實力、外表和運氣，才會都缺一不可。

羅伯派汀森曾經是「黃金比例」俊男榜的冠軍，今年跌到第6名。（路透資料照片）

最新出爐的最英俊男子冠軍雷吉尚佩吉，堪稱近年來人氣最高的黑帥哥，自從因「柏捷頓家族：名門韻事」走紅後，大片邀約不斷，還一直是下一任007的熱門人選。他被稱讚有最完美的眼睛，不管是高度位置，或是大小，都拿下高分，此外他的嘴巴也長得相當好，唯一稍稍扣分的是鼻子的長度與寬度。

克里斯漢斯沃有最符合傳統帥哥偶像的外表。（歐新社資料照片）

綜合分數拿下亞軍、僅以些微差距落敗的是「雷神索爾」克里斯漢斯沃，他被形容是最符合傳統帥氣偶像的長相，五官個部分的分數都很高，同樣也是在鼻子的部分扣到分。第3名「金牌拳手」麥可B喬丹 是又一位排名極高的黑人帥哥，在下巴、鼻子和眼部位置的得分都很高，額頭、臉型和脣形稍差一些。第4名則是前「1世代」成員、近來積極參與拍戲的哈利 史泰爾斯，下巴分數逼近滿分，是臉部長得最佳的部位。

其餘包括羅伯派汀森、前「美國隊長」克里斯伊凡、資深俊男喬治柯隆尼、「瘋狂亞洲富豪」混血帥哥亨利高汀以及巨石強森 等都風光上榜，皆是通過「黃金比例」認證、長相過人的帥氣男子。