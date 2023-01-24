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「媽的多重宇宙」奧斯卡11項提名最風光 湯唯「分手的決心」落榜

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

「媽的多重宇宙」奧斯卡11項提名最風光 湯唯「分手的決心」落榜

記者陳建嘉／即時報導
楊紫瓊（中）主演「媽的多重宇宙」挑戰奧斯卡影后。圖／双喜提供
楊紫瓊（中）主演「媽的多重宇宙」挑戰奧斯卡影后。圖／双喜提供

第95屆奧斯卡金像獎於今（24）日公布入圍名單，楊紫瓊主演「媽的多重宇宙」今年最風光，甫拿下金球獎影后的楊紫瓊再度不負眾望入圍本屆奧斯卡影后，同片的華裔男星關繼威，同樣毫無懸念的獲最佳男配角提名，兩位女配角許瑋倫、潔美李寇蒂斯也同步入圍，最大贏家是「媽的多重宇宙」11項大獎，其次是「伊尼舍林的女妖」9大獎，「西線無戰事」8獎。

➤➤➤奧斯卡主要入圍名單公布 楊紫瓊有望成首位亞裔影后

影帝部分，剛拿下金球獎音樂喜劇類影帝的柯林法洛以及戲劇類影帝的奧斯汀巴特勒雙雙擠進五強，另外，為戲增肥至272公斤的布蘭登費雪也不負眾望獲提名，另外兩位入圍者則是「倫敦生之慾」的比爾奈伊以及「日麗」的保羅麥斯卡。

柯林法洛（左）、布萊恩葛里森主演「伊尼舍林的女妖」入圍最佳影片、最佳導演以及最佳...
柯林法洛（左）、布萊恩葛里森主演「伊尼舍林的女妖」入圍最佳影片、最佳導演以及最佳男主角等9大獎。圖／迪士尼提供

影后則以「媽的多重宇宙」楊紫瓊、「塔爾」凱特布蘭琪繼續領跑，其他入圍者還有「金髮夢露」安娜德哈瑪斯、「法貝爾曼」蜜雪兒威廉絲，至於「致蕾絲莉」安德麗亞瑞斯波羅格雖在影評人協會並未獲得多大獎，但在後期造勢成功，順利入圍影后。

不過外語片方面，朴贊郁執導，湯唯主演「分手的決心」竟未入圍奧斯卡，不過德國電影「西線無戰事」、比利時「親密」以及阿根廷「阿根廷1985」皆有入圍。

楊紫瓊主演「媽的多重宇宙」挑戰奧斯卡影后。圖／双喜提供
楊紫瓊主演「媽的多重宇宙」挑戰奧斯卡影后。圖／双喜提供

影片來源： YouTube NBC News

入圍 媽的多重宇宙 奧斯卡

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奧斯卡主要入圍名單公布 楊紫瓊有望成首位亞裔影后

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