奧斯卡主要入圍名單公布 楊紫瓊有望成首位亞裔影后

第95屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉。美聯社

第95屆奧斯卡 金像獎入圍 名單今天揭曉,楊紫瓊憑著「媽的多重宇宙 」入圍最佳女主角獎,有機會於3月12日美東時間晚上8點的頒獎典禮一舉成為影史首位亞洲奧斯卡影后。

以下為主要入圍名單。

最佳影片獎

「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)

「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)

「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

「貓王艾維斯」(Elvis)

「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

「法貝爾曼」(The Fabelmans)

「TÁR塔爾」(Tár)

「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)

「瘋狂富作用」(Triangle of Sadness)

「女人悄悄話」(Women Talking)

最佳導演獎

馬丁麥多納(Martin McDonagh)/「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

關家永(Dan Kwan)及丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)/「法貝爾曼」(The Fabelmans)

陶德菲爾德(Todd Field)/「TÁR塔爾」(Tár)

魯本奧斯倫(Ruben Ostlund)/ 「瘋狂富作用」(Triangle of Sadness)

最佳男主角獎

奧斯汀巴特勒(Austin Butler)/「貓王艾維斯」(Elvis)

柯林法洛(Colin Farrell)/「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

布蘭登費雪(Brendan Fraser)/「我的鯨魚老爸」(The Whale)

保羅麥斯卡爾(Paul Mescal)/「日麗」(Aftersun)

比爾奈伊(Bill Nighy)/「倫敦生之慾」(Living)

最佳女主角獎

凱特布蘭琪(Cate Blanchett)/「TÁR塔爾」(Tár)

安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)/「金髮夢露」(Blonde)

安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough)/「致萊斯利」(To Leslie,暫譯)

蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams)/「法貝爾曼」(The Fabelmans)

楊紫瓊/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

最佳男配角獎

布蘭頓葛利森(Brendan Gleeson)/「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry)/「攜步渡水橋」(Causeway,暫譯)

裘德赫希(Judd Hirsch)/「法貝爾曼」(The Fabelmans)

貝瑞柯根(Barry Keoghan)/「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

關繼威(Ke Huy Quan)/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

最佳女配角獎

安琪拉貝瑟(Angela Bassett)/「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)

周洪(Hong Chau)/「我的鯨魚老爸」(The Whale)

凱莉肯頓(Kerry Condon)/「伊尼舍林的女妖」(he Banshees of Inisherin)

潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

史蒂芬妮許(Stephanie Hsu)/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

最佳原創劇本

「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

「法貝爾曼」(The Fabelmans)

「TÁR塔爾」(Tár)

「瘋狂富作用」(Triangle of Sadness)

最佳改編劇本

「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)

「鋒迴路轉:抽絲剝繭」(Glass Onion: A Knives Out Mystery)

「倫敦生之慾」(Living)

「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)

「女人悄悄話」(Women Talking)

最佳動畫片獎

「吉勒摩.戴托羅之皮諾丘」(Guillermo del Toro’s Pinocchio)

「迷你網紅實貝秀」(Marcel the Shell with Shoes On)

「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)

「海獸獵人」(The Sea Beast)

「青春養成記」(Turning Red)

最佳國際影片獎(舊稱最佳外語片獎)

「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)/德國

「阿根廷,1985」(Argentina, 1985)/阿根廷、美國

「親密」(Close)/比利時

「如果驢知道」(EO)/波蘭

「夏日悄悄話」(The Quiet Girl)/愛爾蘭

最佳歌曲獎

Applause/「女人的故事」(Tell It Like a Woman,暫譯)

Hold My Hand/「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)

Lift Me Up/「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)

Naatu Naatu/「雙雄起義」(RRR)

This Is a Life/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

影片來源:YouTube NBC News