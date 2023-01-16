不要人工美女 甄子丹挑女主角需具2特點

陳鈺琪及甄子丹。圖／華映提供

「天龍八部之喬峰傳」由甄子丹 監製，並擔任總導演 ，除了演出喬峰之外，在電影 籌備時，對於扮演喬峰的紅粉知己阿朱及劇情關鍵的阿紫兩姊妹的人選便非常看重，曾經表示想要找到有演技且氣質清純，但不是人工美的女演員演出。

他相中以「智齒」獲得香港金像獎的女星劉雅瑟扮演阿紫，而且在她於金像獎封后前，「當時很多人推薦我不同的人選，在得獎之前我已經有看過劉雅瑟的演出片段，我覺得他的氣質和眼緣都十分合適扮演阿紫，可說是別無他選。」

劉雅瑟抱回影后座，再度回到「天龍八部之喬峰傳」劇組演出，甄子丹特別跟她說：「影后拿到了，可以更FOCUS在動作戲上，演好一個女俠。」在原著中的阿紫極度刁蠻任性，對敵人出手陰暗狠毒，劉雅瑟表示自己扮演的阿紫少了點古靈精怪，但依然亦正亦邪，「丹哥拍戲的經驗非常豐富又很專業，這次他讓阿紫更多了一些狠勁，也就是加了一些些動作場面。」

不同於「智齒」逃命般的動作場面，首次挑戰武打場面的劉雅直呼是一大挑戰，「阿紫在江湖長大，一定懂得一些功夫，丹哥為阿紫加了動作場面，但這真的不簡單，記動作還要繼續演，兩方面要同時顧及，親自嘗試了才知道有多困難，真的很佩服懂得演動作場面的前輩們。」她透露之前曾經有過吊鋼絲的經驗，幸好現場有甄子丹的指導，「丹哥調整我的動作後，確實效果好很多，他也傳授很多經驗，讓我打得更好看也更安全，現在打到是意猶未盡啊！想要有機會可以多一些訓練及演出。」