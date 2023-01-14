尼可拉斯凱吉悼念前妻、貓王愛女：我心碎了

尼可拉斯凱吉（右）聽到前妻麗莎瑪莉普里斯萊的死訊，感到心碎。（路透資料照片）

樂壇不朽巨星「貓王」艾維斯普里斯萊的獨生愛女麗莎瑪莉因心臟驟停、54歲去世，她兩位最知名的前夫麥可傑克森、尼可拉斯凱吉 ，前者已經不在人間，由遺產相關單位代為發表哀悼，表示麥可生前很珍惜和她之間的特殊連結，後者則親自在聲明中說道：「我心碎了。」

麗莎瑪莉一生有過4段婚姻，第一段與最後一段都讓她有了兩個孩子，中間兩段雖然嫁給大牌紅星，都還沒能生兒育女就告吹。她曾透露為了麥可而結束第一段婚姻、急著嫁給他，可能是人生中最大的錯誤。而她和凱吉的婚姻更短暫，婚後3個多月凱吉就主動提離婚，更表示當初就不該結，麗莎瑪莉則認為兩個人像小朋友鬥氣，稱凱吉不能夠自己一下子發大火之後，沒幾天再打電話給她，就希望事情都過了、彼此還像從前那麼好。

然而多年之後，接到麗莎瑪莉猝逝的噩耗，凱吉還是在悼念聲明中寫道：「這真是令人傷心的消息，她有我所見過的人之中最棒的笑容，她能點亮所有的房間，我心碎了，唯一能夠稍微得到慰藉的就是，我相信她和她的兒子班傑明再度團聚了。」班傑明是麗莎瑪莉和首任前夫丹尼基奧所生，2020年尋短，得年27歲。

至於麥可傑克森遺產管理單位的哀悼聲明另外強調，麥可生前曾在麗莎瑪莉寬大的愛、關心與照料下，感到舒服，他們對麗莎瑪莉的孩子們與母親獻上關懷，希望她們能度過此艱難時刻。