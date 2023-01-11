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與許光漢人鬼戀…林柏宏突破恥度 自爆下半身忙翻

記者黃保慧／即時報導
林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛，因車禍意外過世，在阿嬤牽線下，跟許光漢飾演的直男警察吳明翰冥婚。圖／金盞花大影業提供
林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛，因車禍意外過世，在阿嬤牽線下，跟許光漢飾演的直男警察吳明翰冥婚。圖／金盞花大影業提供

金馬演技派男星林柏宏在動作喜劇「關於我和鬼變成家人的那件事」人生恥度開到百分之兩百，他飾演大方出櫃做自己的同志毛毛，誇張奔放的肢體、表情動作催到極致，並練就專業「毛毛飄」，坦言多場戲都很害羞，事後看畫面心裡瘋狂吶喊：「我是怎麼做到的啊！」

林柏宏還獻出同志夜店初體驗，因不善跳舞特別喝酒上陣，穿梭在衣著火辣的舞者群裡，笑稱：「在同志夜店熱舞，是我突破最大的一場戲，感謝程偉豪導演把我的開關打開。」

林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛，因車禍意外過世，在阿嬤牽線下，跟許光漢飾演的直男警察吳明翰冥婚，一人一鬼決定揪出害死毛毛的兇手，讓他完成遺願安心升天投胎，過程卻鬧出一堆荒謬事。

林柏宏當初看劇本就非常喜歡，認為故事題材新鮮，人物情節也不斷反轉，實際演出才驚覺「簡直太羞恥」，像是正面跨坐在許光漢肩膀，及各種驚聲尖笑又神出鬼沒的誇張橋段，每天收工都精疲力竭，卻也玩得很開心，他表示：「我跟光漢熟了後更放膽去玩，有些梗都是現場玩出來的。」並透露還練就專業「毛毛飄」，每當他跟許光漢走在一起時，畫面要呈現出毛毛如靈體飄浮的狀態，秘訣是靠底下一輛專屬毛毛車載著他到處跑，道具組為此打造三、四輛車適用於不同場景與畫面。

林柏宏全片幾乎都以「上半身」演出，展現驚人腰力，笑說：「我上半身很正經自然在演戲，下半身其實超級忙！有時車子急停，很可能會摔下來，我的腿必須緊緊纏繞勾住整台車，畫面太荒謬常不小心笑場，但拍到最後，我已經熟練到可以用那輛車360度自轉了。」

而同志夜店熱舞場景更令林柏宏印象深刻，他自認「舞痴」也從沒去過同志夜店，事前抱佛腳找舞蹈老師特訓，沒想到拍攝當天，老師竟親自到場驗收成果，讓他壓力山大直呼：「那天舞池有各式各樣穿著火辣的同志朋友在跳舞，他們都很享受，我卻超害羞，偷偷喝了兩杯梅酒，才敢跳下去跟大家尬舞，算是突破人生恥度，短期內應該難以超越。」

除了體力活，林柏宏詮釋同志心境也做了許多角色功課，曾在「帶我去遠方」演過比較內斂的同志，這次「關於我和鬼變成家人的那件事」形象大翻轉，在同婚合法的社會氛圍中，扮演勇於展現自我的同志，但他解釋：「可能很多人用同志角度看待毛毛，不過我把同志這件事擺在最後面，我不覺得同志就是一個角色，同志有一千種樣子，異性戀也有一千種樣子，要拿捏他是什麼樣子的個性，不希望變成很刻板的同志樣貌。」電影「關於我和鬼變成家人的那件事」2月10日全台上映。

林柏宏在片中獻出同志夜店初體驗。圖／金盞花大影業提供
林柏宏在片中獻出同志夜店初體驗。圖／金盞花大影業提供
林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛，因車禍意外過世，在阿嬤牽線下，跟許光漢飾演的直男...
林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛，因車禍意外過世，在阿嬤牽線下，跟許光漢飾演的直男警察吳明翰冥婚。圖／金盞花大影業提供
林柏宏在片中人生恥度開到百分之兩百。圖／金盞花大影業提供
林柏宏在片中人生恥度開到百分之兩百。圖／金盞花大影業提供

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