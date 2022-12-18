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孟庭葦自曝違規追星三毛 52歲月亮公主美成這樣

記者林士傑／即時報導
趙婷(左起)、孟庭葦、陳天慈、王渝文各自分享當年和三毛之間的故事。圖／台北禾灃文化事業有限公司提供
趙婷(左起)、孟庭葦、陳天慈、王渝文各自分享當年和三毛之間的故事。圖／台北禾灃文化事業有限公司提供

已故作家三毛的姪女陳天慈上周舉辦「三毛與我的那些事」座談會，邀來月亮公主孟庭葦、台北流行音樂中心董事長黃韻玲、知名作家蔡詩萍、著名電影製片人焦雄屏、攝影大師謝春德，透過不同的角度暢聊和三毛之間的二三事。

黃韻玲說當年在滾石唱片是儲備歌手，得知要為三毛作詞、齊豫和潘越雲合唱的「夢田」協力製作、編寫和聲時只有「覺得不可思議」，認真寫好五線譜後，沒想到齊豫、潘越雲的視譜習慣是數字簡譜，最後是自己站在兩人中間才順利完成錄音，最後在主持人趙婷力拱下加碼演唱另1首三毛作詞經典「一條日光大道」。

蔡詩萍分享了三毛的創作手法以及文學的風格蘊含，透露自己有好幾次機會可以認識三毛，雖然有幾面之緣但卻沒有機會成為朋友。他說在當時的時空背景下，身於體制外的三毛與自己的人生經歷是非常不同的，因而錯失了成為朋友的機會，回憶起這段往事，他大讚在當時的時空背景下，三毛十分優秀的與體制對抗，也因此造就了她傳奇的一生。

多年不見的孟庭葦氣質依舊，提到學生時期為了一睹偶像三毛的風采，在演講後不顧學校規定直奔後台找三毛要簽名，難忘三毛離開前留下的一句話「是你的就是你的」。孟庭葦跟陳天慈在疫情期間因為三毛的生日會連線進而熟識，由於明年是三毛的80歲冥誕，兩人特別規畫一系列的懷念活動，詳情請鎖定三毛官方粉絲專頁「三毛的橄欖樹」。

趙婷(左)拱黃韻玲當場演唱三毛的作品。圖／台北禾灃文化事業有限公司提供
趙婷(左)拱黃韻玲當場演唱三毛的作品。圖／台北禾灃文化事業有限公司提供

疫情 電影 趙婷

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