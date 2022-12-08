阿湯哥「捍衛戰士2」持續霸榜稱王 「黑亞當」空降亞軍

巨石強森主演「黑亞當」於CATCHPLAY+影音平台上架空降亞軍。圖／CATCHPLAY+提供

動作票房男星巨石強森籌備15年的DC反英雄電影 「黑亞當」，5日於CATCHPLAY+影音平台飆速上架，短短兩天就在單點電影排行榜中空降亞軍，而霸佔單點觀看冠軍的則是全球突破14.87億美金（約台幣455.5億元）的年度票房大片「捍衛戰士：獨行俠」，自8月上架以來熱度居高不下，可見「阿湯哥 」湯姆克魯斯 巨星魅力驚人！

巨石在「黑亞當」化身超叛逆的黑化英雄，無論是與沙贊的恩怨情仇，或是與超人的戰力比拚，都讓粉絲想一探究竟更完整的DC英雄宇宙。對於電影是否發展續集，他也在推特上回應表示：「「黑亞當」將獲利5200萬到7200萬之間，而在獲得近4億美金的全球票房後，我們將為DC未來的故事持續一步步籌備新續集！」

另外，「捍衛戰士：獨行俠」目前仍穩固2022年度最高票房電影地位，上架串流平台後仍被粉絲重看刷爆、人氣不減，而阿湯哥後續的一舉一動也受到全球媒體的關注，除了繼續拍電影挑戰不可能的驚人動作場面外，隨著年末將至，阿湯哥特有的聖誕節傳統也引起廣大討論。

據說阿湯哥每年耶誕節都會寄椰子蛋糕給與他合作過的影人，從「夜訪吸血鬼」的克絲汀鄧斯特到最新大作「捍衛戰士：獨行俠」的喬漢姆和格蘭鮑威爾都在阿湯哥的送禮名單上。