33年前就相中梁朝偉 韓國名導讚嘆：無法替代的優秀

李濬益首度嘗試跨足韓劇圈。圖／friDay影音提供

韓國名導李濬益首度跨足韓劇圈，把原本要改編成電影 的未盡之夢「Yonder」搬上小螢幕，找來申河均、韓志旼詮釋陰陽兩隔的夫妻，探討生死和幸福的真諦。李濬益接受台灣媒體訪問時，特別點名梁朝偉 ，因為看了侯孝賢的「悲情城市」，就此被梁朝偉的演技收服。

李濬益曾拍過多部膾炙人口的電影，包括「王的男人」、「希望：為愛重生」、「茲山魚譜」，不僅獲獎無數，連台灣觀眾都耳熟能詳。台灣電影也帶給李濬益不少養分，「悲情城市」、「愛情萬歲」、「囍宴」中的社會關懷，都讓他深感共鳴。

日前梁朝偉現身釜山影展 掀起偉仔旋風，李濬益33年前就已鎖定他。自從看了「悲情城市」後，李濬益在「花樣年華」、「色‧戒」裡，看到梁朝偉「展現除了任何人都無法替代的那種優秀及充滿憐憫延伸的演技」，期待未來能有合作機會。

而「Yonder」中的申河均、韓志旼表現不惶多讓，除了因為二度扮演夫妻別具默契外，李濬益爆料他們私下更像兄妹，總是互開玩笑。由於背負著外界期待，李濬益坦言「前一部作品的成功就是我的包袱」，尤其觀眾評價帶給他的苦多於樂，但他相信良藥苦口，這些批評能夠帶給創作者靈感，加上擁有優秀的團隊，總能使他再下一部作品更上層樓。