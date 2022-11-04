看梧桐妹辣照倒抽一口氣 4寶媽白家綺要女兒「加外套」

吳東諺(右起)、白家綺夫妻在「幸福宅一起」中將演情侶，左起為同劇吳皓昇、陳立芹、陳宇風、葉家妤。記者沈昱嘉／攝影

白家綺與吳東諺夫妻將在藝起發光協會製作的家庭溫馨劇「幸福宅一起」中飾演情侶，4日出席開鏡記者會，甜蜜笑稱有回到熱戀的感覺，由於吳東諺已經結紮，白家綺也已經生四胎，看到小寶寶太可愛仍想再生，白家綺說：「想生我們都就禱告。」

白家綺與前夫生的兩個女兒都已是青春期，對於女兒管教，她抱持開放態度，認為愈是約束、小孩愈是不願意跟家長分享，會用像朋友的方式和孩子們溝通。不過為了保護孩子，還是有設晚上8點的門禁，吳東諺補充，若是想跨年，也會有彈性。

提到賈靜雯17歲的大女兒「梧桐妹（Angel）」近來經常在社群網站 上分享辣照，學校舞會時更穿上性感網襪。有3個女兒的白家綺看到梧桐妹的火辣裝扮時忍不住「倒抽一口氣」，並笑說，自己的女兒還不到穿網襪的年紀，且會叮嚀她們上教會要端莊，平常活動仍可以打扮，但若晚上穿太「清涼」，得要加上外套才能出門。

戲外已是夫妻，劇中卻要變回情侶，剛好讓兩人重拾熱戀感，吳東諺並透露，戲中角色設定和他們剛開始交往時有點雷同，他在劇中的角色很需要被鞭策，另一半會不確定他是否能託付終生，和當初白家綺沒有立刻答應他在一起、甚至當成結婚對象的狀況相似。

「幸」劇由宋逸民擔任製作人，他表示：「演員都是我親自敲。」以不影響大家其他工作為主，盡量「擠出時間」來拍戲，他並表示該劇已構思十年、籌備半年以上。吳東諺也首次跳下來當統籌，包括去借景、服裝、協調事務等等，林道遠跟嚴浩都充當幕後工作人員，在劇組幫忙搬東西。