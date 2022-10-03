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王瞳喪夫後堅強現身 替艾成回大馬走完蜜月行程

中央社台北3日電
王瞳出席8點檔「市井豪門」首播記者會。圖／民視提供
王瞳出席8點檔「市井豪門」首播記者會。圖／民視提供

民視25週年台慶八點檔「市井豪門」今天舉辦首映記者會，40名演員同台亮相，藝人王瞳喪夫後首現身，她日前替艾成回馬來西亞走完蜜月行程，也要為他舉辦EP發表會。

馬來西亞藝人艾成8月逝世，享年40歲，他和妻子王瞳原訂9月10日回家鄉舉行婚禮、度蜜月，最終僅剩王瞳帶著鑲有艾成骨灰的婚戒，及一箱他的衣服給馬來西亞公婆，並濃縮在6天走完蜜月行程，「整路上感覺得到他在，換另一種方式愛我」，並表示把衣服帶回去是希望艾成的弟弟或姊姊的孩子能使用，「我相信這也是他樂見的，畢竟東西不用就會發霉」。

王瞳說，身邊很多人夢到艾成，自己和婆婆卻沒有，「他（艾成）知道我可以的」，至今每分每秒都在想念艾成，「我還是很痛，但是我不苦，繼續努力做完他還沒完成的事，為他打最完美的仗」，她現在很珍惜能呼吸的時刻，「因為明天不是我們的，你以為人生很長，其實變化無常」。

王瞳透露，將在10月10日為艾成舉辦紀念EP發表會暨福音餐會，想將艾成的作品分享給大家，「他寫了30多首歌曲，希望能讓更多人聽到他的創作」。

王瞳坦言，艾成過世後，自己現在只敢看照片，還不敢聽他的歌或影片，否則會淚崩，但她正向看待淚水，「哭是一種清創的過程，也是一種重新面對的感覺」。

艾成 王瞳

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