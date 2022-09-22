首爾電視節金宣虎、Jisoo封帝后 柯佳嬿獲人氣獎

姜丹尼爾今出席首爾電視節頒獎典禮。圖／摘自naver

南韓 「首爾國際電視節2022」22日在首爾KBS電視台舉行，男星金宣虎與人氣女團BLACK PINK成員Jisoo分別憑電視劇「海岸村恰恰恰」和「雪降花」獲韓流電視劇最佳男、女演員獎，不過2人皆未出席典禮，以影片感謝粉絲支持；柯佳嬿以「無神之地不下雨」拿下觀眾票選亞洲最具人氣演員獎。

金宣虎在感言影片中表示：「很抱歉因為有行程無法到場，感謝喜歡『海岸村恰恰恰』的觀眾，這個獎不是只屬於我，而是給整部電視劇的工作人員，是我們一起獲得的獎，因為有大家才有我，我會努力成為更好的演員，真心感謝大家，謝謝。」

金宣虎(上)和Jisoo透過影片發表得獎感言。圖／摘自naver

Jisoo因為在美國宣傳BLACKPINK 新專輯而缺席，她透過影片表示：「大家好，我是Jisoo，非常榮幸能夠獲得這個獎項，由於行程安排我無法出席，十分遺憾，但是能獲得這個獎項我非常高興，感謝所有喜愛這部作品的觀眾，未來我將繼續努力，為大家帶來更出色的表現，謝謝！」

日本 男星FANTASTICS成員八木勇征獲「亞洲明星獎」肯定，專程赴韓領獎，他的BL作品「美麗的他」深受觀眾喜愛；而以「警校菜鳥」跨足戲劇圈的姜丹尼爾，也得到「亞洲明星獎」的殊榮。

影片來源：YouTube Play IN