被Netflix韓劇「毒梟聖徒」演成毒品國家 蘇利南擬提告

河正宇（前排左起）、黃晸珉，柳演錫（後排左起）、朴海秀、趙祐鎮合作影集「毒梟聖徒」，獲得廣大好評。（圖：Netflix提供）

南韓 熱門Netflix 影集「毒梟聖徒」（Narco-Saints）將南美洲國家蘇利南描述為「毒品 國家」，惹得蘇利南當局不悅。蘇利南外交部長說，將研議對影集製片人採取法律行動。

路透社報導，兼管對蘇利南外交事務的南韓駐委內瑞拉大使館13日張貼聲明，警告僑居蘇利南的南韓人格外當心自己的人身安全。

「毒梟聖徒」在南韓的韓文劇名為「蘇利南」，本月在影音串流平台Netflix上線，描述一名男子冒著生命危險從事秘密任務，要逮住一名在蘇利南運籌帷幄的南韓大毒梟的故事，內容是根據約20年前南韓毒梟趙奉行的真實犯罪事蹟改編。

但蘇利南表示，政府數十年來都在試圖根除過去的「犯罪和跨境活動」，影集卻把蘇利南描述為「毒品國家」。

蘇利南外交部長拉姆丁（Albert Ramdin）12日在政府網站上張貼聲明說：「蘇利南已不再具有影集裡出現的形象，也不再涉及這類做法。」

他說：「這些呈現出來的做法不論是真是假，都製造出一種負面形象。全世界都會看到，所以這樣很不好。」

拉姆丁表示，他會考慮對「毒梟聖徒」製片人採取法律行動，並向南韓政府提出外交抗議。